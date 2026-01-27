Napätie nad Litvou: Letisko vo Vilniuse prerušilo lety pre možné narušenie vzdušného priestoru

(Zdroj: Getty Images)
VILNIUS - Letisko vo Vilniuse v utorok večer opäť pozastavilo lety pre podozrenia z narušenia litovského vzdušného priestoru balónmi z Bieloruska. Oznámili to tamojšie úrady, informuje správa agentúry Reuters.
Prevádzka letiska, ktoré sa nachádza približne 30 kilometrov od hranice s Bieloruskom, bola zastavená o 18.05 h SEČ. Letisko muselo byť od začiatku októbra kvôli podobným incidentom zatvorené už viac než desaťkrát, naposledy v prvej polovici decembra.
Litva tvrdí, že balóny vysielajú pašeráci cigariet z Bieloruska. Súčasne kritizuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina, že proti tomu nezasahuje a prelety balónov preto Vilnius považuje za formu „hybridného útoku“.