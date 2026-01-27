Svetový unikát z Tatier: Britská reportáž mapuje slovenský zázrak v srdci Európy

ŽILINA - Slovensko sa nenápadne vypracovalo na absolútnu špičku v automobilovom priemysle. Hoci ide o malú krajinu s niečo vyše piatimi miliónmi obyvateľov, v prepočte na hlavu nemá vo výrobe áut konkurenciu. Uvádza sa to v reportáži britskej BBC priamo zo severu krajiny, ktorá ukazuje, ako sa z bývalého socialistického priemyslu stal globálny fenomén.
BBC vo svojej reportáži upozornila, že v Žiline stojí jeden z pilierov slovenského automobilového úspechu – závod spoločnosti Kia. „V obrovskej fabrike obklopenej zasneženými horami denne vznikajú tisíce áut, pričom jedno hotové vozidlo zíde z výrobnej linky každú minútu,“ píše britská televízia.
Svetová jednotka
Slovensko vyrobí ročne takmer milión automobilov. V absolútnych číslach to neohrozí gigantov, ako je Čína, no v prepočte na počet obyvateľov ide o svetové prvenstvo. Krajina s 5,4 milióna ľudí je tak najväčším výrobcom áut na obyvateľa na svete. Okrem Kia pôsobia na Slovensku aj ďalšie veľké značky – Volkswagen, Stellantis či Jaguar Land Rover. V roku 2027 má navyše pribudnúť aj nový závod značky Volvo, zameraný na výrobu elektromobilov.
Reportáž BBC prináša aj pohľad priamo z výrobnej linky. Marcel Pukhon, 48-ročný pracovník montáže, sa po rokoch strávených v Británii vrátil späť na Slovensko. Prácu v automobilke označuje za splnený sen.
Mladšia pracovníčka Simona Krnová zas priznáva, že nejde o jej vysnívané zamestnanie, no oceňuje stabilitu a kolektív. Zarába približne 1 300 eur mesačne, pričom Kia uvádza priemernú mzdu v závode na úrovni 2 400 eur. To je výrazne viac než slovenský priemer, ktorý bol v roku 2023 na úrovni 1 403 eur.
Výhoda stredu Európy a silní dodávatelia
Automobilky podľa BBC profitujú aj z centrálnej polohy Slovenska v Európe, čo zjednodušuje export na kľúčové trhy. Najväčším odberateľom áut vyrobených v Žiline je Veľká Británia, nasledovaná Španielskom, Talianskom a Nemeckom.
Dôležitým faktorom je aj hustá sieť dodávateľov – pre automobilový priemysel pracuje približne 360 firiem. Slovensko má zároveň vysoký podiel nízkouhlíkovej energie z jadra, vody a obnoviteľných zdrojov, čo zvyšuje atraktivitu výroby elektromobilov.
Príchod automobiliek zásadne zmenil celé regióny. Primátor Žiliny Peter Fiabáne v reportáži uvádza, že vďaka Kia a naviazaným firmám našlo v regióne prácu viac než 20-tisíc ľudí. Výrazne klesla nezamestnanosť a región ekonomicky zosilnel.