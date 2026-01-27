Trump stojí za Noemovou: Ministerka zostáva na čele ministerstva aj po streľbe v Minneapolise

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok potvrdil, že ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová zostane na svojej pozícii napriek situácii v meste Minneapolis, kde v uplynulých dňoch federálni agenti zastrelili dvoch amerických občanov. Informuje o tom agentúra AFP.
Trump v rozhovore s novinármi v Bielom dome odmietol možnosť odstúpenia Noemovej, ktorá podľa neho robí „skvelú prácu“. Na jej odvolanie po smrteľných incidentoch agentov ICE (Imigračného a colného úradu) vyzývajú demokrati. V sobotu agenti ICE v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však podľa analýz viacerých amerických médií vidieť, že v ruke mal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov.
Prettiho smrť Trump v reakcii označil za veľmi smutnú a odmietol, že by bol atentátnik, ako ho nazval jeho vysokopostavený poradca Stephen Miller. Prezident zdôraznil, že chce, aby jeho smrť vyšetrili. Šéf Bieleho domu si však myslí, že Pretti nemal chodiť na demonštráciu so zbraňou v ruke.