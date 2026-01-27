Postrach migrantov! Bovino bol odvolaný z funkcie veliteľa americkej pohraničnej stráže

MINNEAPOLIS - Greg Bovino bol v pondelok odvolaný z funkcie veliteľa v teréne americkej pohraničnej stráže a odvelený do Kalifornie, kde by mal čoskoro odísť do dôchodku. S odvolaním sa na server Atlantic, zástupca ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) a dva ďalšie zdroje to dnes napísala agentúra Reuters. Ide o reakciu na sobotňajšie zastrelenie 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho v Minneapolise príslušníkom federálneho Úradu pre imigráciu a clá (ICE), o ktorom Bovino šíril sporné tvrdenia. DHS jeho odvolanie podľa agentúry AFP poprelo.
Bovino, ktorý šéfoval Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP), sa stal tvárou protiimigračnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa v štáte Minnesota. Predstavitelia Trumpovej administratívy boli podľa skorších informácií stanice CNN frustrovaní tým, ako Bovino situáciu po Prettiho zastrelení nezvláda.
Bovino čelil kritike
Bovino čelil kritike kvôli snahe obhájiť použitie sily pri zásahu proti Prettimu i spornému tvrdeniu o okolnostiach streľby. Bovino podľa CNN okrem iného tvrdil, že Pretti mal v úmysle "zmasakrovať" federálnych agentov. Podobne ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová uviedla, že muž bol zastrelený, pretože sa podľa nej oháňal zbraňou. To ale minnesotské úrady odmietajú a nezodpovedá to ani videám, ktoré obstarali svedkovia na mieste. "Greg Bovino nebol odvolaný zo svojej funkcie. Je kľúčovým členom prezidentovho tímu a veľkým Američanom, "uviedla hovorkyňa DHS Tricia Mclaughlinová.
Trump vyšle do Minneapolisu Homana
Trump v pondelok oznámil, že do Minneapolisu vyšle svojho splnomocnenca pre ochranu hraníc Toma Homana, ktorý bude mať aktivity ICE v meste na starosti. Prezident si v ten istý deň tiež volal s guvernérom Minnesoty Timom Walzom, ktorého dlhodobo ostro kritizuje a ktorý žiada o stiahnutie federálnych agentov zo štátu. Obaja však zaujali zmierlivý tón, čo je podľa Reuters znakom toho, že sa snažia nájsť spôsob, ako ukončiť patovú situáciu ohľadom deportácií.
Agent ICE zastrelil 37-ročnú Renée Goodovú
Sobotňajší incident sa stal po tom, čo agent ICE rovnako v Minneapolise 7. januára zastrelil 37-ročnú Renée Goodovú za volantom jej vozidla. Federálna vláda tvrdí, že agent strieľal v sebaobrane, miestne úrady to odmietajú. Incident vyvolal v Minneapolise rozsiahle protesty a zvýšil napätie medzi obyvateľmi mesta a ICE.