Desivé varovanie Trumpovi: Bývalá podporovateľka predpovedá! USA sú tesne pred občianskou vojnou

WASHINGTON - Smrteľný zásah americkej imigračnej polície vyvolal v Spojených štátoch vlnu napätia a protichodných reakcií. Kým časť politikov hovorí o tvrdom postupe štátu, z tábora republikánov zaznelo nečakané varovanie: krajina sa podľa bývalej podporovateľky Donalda Trumpa pohybuje po veľmi tenkom ľade.
Zásah ICE rozhýbal emócie
Incident v Minneapolise, pri ktorom počas zásahu imigračnej služby ICE zahynul civilista, znovu otvoril diskusiu o policajnom násilí, právach občanov a hraniciach štátnej moci. Udalosť okamžite vyvolala protesty aj ostré politické vyjadrenia naprieč spektrom.
Do verejnej debaty sa zapojili aj bývalí americkí prezidenti, ktorí vyzývajú na odpor voči súčasnej politike. Tentoraz však prišlo varovanie z nečakanej strany republikánskeho spektra.
Varovanie z vlastných radov
Republikánska kongresmanka Marjorie Taylor Greene, dlhé roky považovaná za blízku spolupracovníčku Donalda Trumpa, upozornila na rastúcu eskaláciu v spoločnosti. Na sociálnych sieťach napísala, že agresívna politická rétorika a stupňujúce sa konflikty môžu Spojené štáty priviesť na pokraj vnútorného chaosu, inými slovami k občianskej vojne.
Podľa nej aktuálny vývoj nerieši podstatu problémov, ale zvyšuje riziko, že si napätie vyžiada ďalšie obete na životoch.
Tvrdá politika, ale s hranicami
Greene zdôraznila, že nemení svoj postoj k ochrane hraníc, deportáciám kriminálnych migrantov ani k podpore práce bezpečnostných zložiek. Zároveň však upozornila na dôležité rozdiely medzi legálnym držaním zbraní a zastrašujúcim vystupovaním so strelnými zbraňami na verejnosti.
Tieto dve veci podľa nej nemožno miešať dokopy a štát by mal dôsledne rozlišovať medzi zákonným správaním a reálnou hrozbou.
Sporné okolnosti smrti zdravotníka
Stredobodom celej kauzy sa stal smrteľný incident, pri ktorom počas zásahu ICE zahynul zdravotník Alex Jeffrey Pretti. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti podľa denníka Bild tvrdí, že muž mal vytiahnuť zbraň.
Svedectvá očitých svedkov však hovoria o inom priebehu udalostí. Viacerí ľudia uviedli, že nevideli žiadny aktívny odpor a že výstrel zaznel bez predchádzajúceho varovania. Jedna zo svedkýň opísala situáciu ako náhly a nečakaný zásah.
Ústava ako hranica moci
Greene sa vo svojich vyjadreniach odvolala aj na kľúčové dodatky americkej ústavy. Pripomenula, že právo na pokojný protest, natáčanie zásahov a ochrana pred svojvoľným konaním štátu patria medzi základné piliere demokracie.
Podľa nej musia tieto princípy platiť aj v čase zvýšeného napätia – pokiaľ protesty zostávajú nenásilné, štát nemá právo ich potláčať silou.
Tieň Kapitolu z roku 2021
Kongresmanka sa vrátila aj k udalostiam zo 6. januára 2021, keď dav vtrhol do Kapitolu. Vtedy podľa nej štát reagoval neprimerane tvrdými opatreniami. Súčasnú situáciu považuje za varovný signál, že podobné chyby sa môžu zopakovať.
Greene vyzvala obe strany politického spektra, aby prelomili ideologické zákopy. Len tak sa podľa nej dá zabrániť tomu, aby napätie prerástlo do ďalšieho násilia a aby si vyžiadalo ďalšie ľudské životy.