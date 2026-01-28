Agent ICE sa pokúsil vstúpiť do budovy ekvádorského konzulátu v Minneapolise

QUITO - Agent amerického Imigračného a colného úradu (ICE) sa v utorok pokúsil vstúpiť do budovy ekvádorského konzulátu v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota. Zamestnanci konzulátu mu v tom však zabránili, aby ochránili Ekvádorčanov, ktorí sa nachádzali vo vnútri diplomatickej misie. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na ekvádorské ministerstvo zahraničných vecí.
Vláda ekvádorského prezidenta Daniela Nobou, ktorý je spojencom prezidenta USA Donalda Trumpa, v reakcii na tento incident poslala veľvyslanectvu USA v Quite protestnú nótu. Mesto Minneapolis sa na prelome rokov stala epicentrom odporu proti Trumpovej tvrdej imigračnej politike a vlne deportácií. V sobotu 24. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však vidieť, že v ruke mal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov. Ešte predtým sa snažil pomôcť žene, ktorú agenti zhodili na zem.
Okrem toho agenti ICE 7. januára v tom istom meste smrteľne postrelili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Tomuto tvrdeniu federálnych úradov odporujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, ako sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýba. On napriek tomu na ňu trikrát vystrelil a zabil ju.