Sekundy od tragédie! Lietadlo s 55 ľuďmi neubrzdilo na pristávacej dráhe a skončilo v morských vlnách

MOGADIŠO - Lietadlo s 55 osobami na palube v utorok nedokázalo zastaviť na pristávacej dráhe medzinárodného letiska v somálskej metropole Mogadišo a skončilo v plytkej vode na neďalekej pláži. Lietadlo pristávalo núdzovo už krátko po štarte pre technické problémy, informuje o tom agentúra AP.
Na palube lietadla spoločnosti Starsky Aviation sa nachádzalo 50 pasažierov a päť členov posádky, pričom boli všetci bezpečne evakuovaní, uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ leteckej spoločnosti. „Lietadlo nedokázalo zastaviť na pristávacej dráhe“ pred tým, ako zišlo na pobrežie Indického oceánu neďaleko letiska, povedal riaditeľ a dodal, že pri tom „nikto nezahynul ani neutrpel zranenia“.
Ministerstvo dopravy potvrdilo, že záchrannému tímu sa podarilo nájsť všetkých pasažierov a že došlo výhradne k poškodeniu lietadla. Príčina havárie bude dôkladne vyšetrená, doplnil. Lietadlo smerovalo do mesta Gaalkacyo, keď približne 15 minút po štarte nastali komplikácie, povedal miestnym médiám predstaviteľ somálskeho úradu civilného letectva. Pri pokuse o pristátie podľa neho lietadlo zišlo z dráhy.