Tragédia na železnici! Zrazili sa dva vlaky, počet obetí už stúpol na 39

MADRID - Počet obetí vykoľajenia dvoch vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska v nedeľu večer sa zvýšil na najmenej 21. Zranenia podľa najnovších informácií miestnych úradov utrpelo najmenej 73 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.
aktualizované 7:48 Počet obetí po zrážke dvoch rýchlovlakov v Andalúzii na juhu Španielska vzrástol na 39, uviedla dnes španielska verejnoprávna stanica RTVE s odvolaním sa na policajné zdroje. Skôr záchranári informovali o 21 mŕtvych. Ďalšie desiatky ľudí utrpeli zranenia.
K nešťastiu došlo neďaleko mesta Adamuz
K nešťastiu došlo neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii krátko po 19.30 SEČ, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe, ktorý išiel po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy a takisto sa vykoľajil. Na palube oboch vlakov bolo podľa vyhlásenia úradov približne 500 ľudí.
UPOZORNENIE Video nie je vhodné pre maloleté a citlivé osoby
"Je to extrémne divná nehoda, ktorá sa stala na rovnom úseku," uviedol Puente. Podľa neho odborníci, ktorých oslovilo ministerstvo, boli prekvapení. Vlak spoločnosti Iryo bol podľa neho starý zhruba štyri roky a v máji skončila modernizácia železničného úseku, kde sa stala nehoda, za 700 miliónov eur.
Vo vlakoch bolo dovedna viac než 400 cestujúcich
„Čaká nás veľmi ťažká noc,“ povedal na tlačovej konferencii predstaviteľ záchranných služieb v Andalúzii Antonio Sanz Cabello. Zranených pasažierov podľa neho previezli do šiestich rôznych nemocníc a záchranné operácie stále prebiehajú. Podľa pôvodných informácii utrpelo zranenia približne z 100 ľudí, z toho 25 vážne. Úrady sa obávajú, že počet mŕtvych môže ešte stúpnuť. Vo vlakoch bolo dovedna viac než 400 cestujúcich, mnoho z nich uviazlo vo vozňoch. Na mieste pracujú záchranári aj hasiči. Príčina vykoľajenia nebola bezprostredne známa.
Ide o najhoršiu železničnú nehodu od roku 2013
Po nehode bola premávka všetkých vysokorýchlostných vlakov medzi Madridom a Andalúziou na juhu Španielska prinajmenšom počas celého pondelka pozastavená, informovala na sieti X železničná spoločnosť ADIF. Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia uviedli, že správy o železničnom nešťastí sledujú s veľkým znepokojením.
Príbuzným zosnulých vyjadrili úprimnú sústrasť a zraneným popriali skoré uzdravenie. Sústrasť rodinám obetí vyslovila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Pre Španielsko ide o najhoršiu železničnú nehodu od roku 2013, keď pri meste Santiago de Compostela vykoľajil vysokorýchlostný vlak. Kvôli nehode vtedy zahynulo na osem desiatok ľudí.