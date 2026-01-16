Hrôza na stanici v Senci! Vlak zrazil človeka: Hasiči ho museli vyslobodiť spod jedného z vozňov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Hasiči v piatok zasahovali na Železničnej ulici v Senci, kde na železničnej stanici došlo k nehode vlaku, ktorý zrazil človeka. Hasiči ho odovzdali do opatery záchranárov. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (z Hasičskej stanice Senec) po príjazde na miesto udalosti ťažko zrazenú osobu vyslobodili spod jedného z vozňov a následne ju odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov,“ spresnili hasiči.