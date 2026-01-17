Veľmi smutná nehoda: Vlak na svojej trase zrazil koňa, trať je neprejazdná, museli poslať náhradné autobusy

Vlak na Bruntálsku zrazil koňa. (Zdroj: X/PolicieCZ)
BRUNTÁL - Vlak na Bruntálsku zrazil dnes okolo 11.00 koňa. Súprava čiastočne vykoľajila, nikto zo štyroch desiatok cestujúcich neutrpel zranenia. Prevádzka na trati medzi Krnovom a Bruntálom je zastavená, vlaky nahradili autobusy. O nehode informoval hovorca bruntálskej polície Jan Segsulka.
Rýchlik R 848 sa zrazil so splašeným koňom medzi Bruntálom a Miloticami nad Opavou. "Pri nehode nedošlo k zraneniu žiadneho zo 43 cestujúcich. Kôň zrážku neprežil. Prevádzka na trati je vzhľadom na vykoľajenie prednej nápravy hnacej jednotky zastavená a nahradená autobusmi," uviedol. Podľa Českých dráh sa obmedzenie týka úsekov medzi Bruntálom a Krnovom a Miloticami nad Opavou a Valšovom. Podľa predbežných odhadov výluka potrvá do 16:00 hodiny.