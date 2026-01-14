Dráma na priecestí pri Bajči: Osobný vlak sa zrazil s autom! Vodiča so zraneniami previezli do nemocnice

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Jeffrey Schreier)
BAJČ - Na železničnom priecestí pri obci Bajč v okrese Komárno sa v ranných hodinách zrazil osobný vlak s motorovým vozidlom. Cestujúci vo vlaku neboli zranení, vodič motorového vozidla bol so zraneniami prevezený do nemocnice, potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
Nehoda sa stala o 8.50 h v úseku Hurbanovo - Bajč. K stretu osobného vlaku Os 4808 Komárno - Nové Zámky s motorovým vozidlom došlo na železničnom priecestí, ktoré je zabezpečené svetelnou signalizáciou. V dôsledku udalosti bola železničná doprava v danom úseku prerušená. Pre cestujúcich bola v úseku Bajč - Komárno zabezpečená náhradná autobusová doprava. Udalosť je predmetom policajného vyšetrovania.