Šok v Pakistane! Horelo nákupné centrum, zomrelo najmenej 11 ľudí

KARÁČI - Rozsiahly požiar nákupného centra v pakistanskom meste Karáči si cez víkend vyžiadal najmenej 11 obetí, ďalších viac ako 60 ľudí je nezvestných. Informuje správa agentúr AP a Reuters.
Požiar vypukol v sobotu večer vo viacposchodovom nákupnom centre Gul Plaza v obchodnej štvrti. Po jeho uhasení po viac ako 24 hodinách záchranári vyslobodzujú telá a odstraňujú trosky. „Zdá sa, že (požiar) spôsobil istič,“ povedal novinárom v nedeľu šéf provinčnej polície. Dodal, že aj po uhasení plameňov na niektorých miestach oheň naďalej tlie.
Časť budovy obchodného centra sa zrútila
Časť budovy obchodného centra sa do nedele večera zrútila. Nestabilný jej aj zvyšok konštrukcie. Miestne médiá píšu, že počet obetí v najbližších hodinách ešte stúpne. Úrady dostali hlásenie o požiari v obchodoch na prízemí centra v sobotu o 22.38 h miestneho času. Do príjazdu hasičov sa plamene rozšírili aj na vyššie poschodia. Príčina požiaru nie je dosiaľ známa.