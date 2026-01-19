Európsky parlament bude rokovať: Pôjde o nedôveru EK, pôžičku pre Ukrajinu aj o vzťahy s USA

ŠTRASBURG - V pondelok popoludní sa v Štrasburgu začne štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Poslanci sa budú zaoberať okrem iného návrhom na vyslovenie nedôvery Európskej komisii (EK), dohodou Európskej únie s juhoamerickým zoskupením Mercosur či pôžičkou pre Ukrajinu. Budú rokovať aj o situácii súvisiacej s Grónskom, Iránom a Venezuelou.
Kľúčovou témou prvého dňa bude rozprava o vyslovení nedôvery EK na čele s predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou. Hlasovanie bude vo štvrtok. Návrh podporili poslanci z frakcií Patrioti pre Európu, Európski konzervatívci a reformisti a Európa suverénnych národov, vrátane slovenských europoslancov Milana Uhríka a Milana Mazureka. Kritizujú najmä dohodu EÚ s Mercosurom a otázky parlamentného dohľadu. Utorňajší program by sa mal začať diskusiou o boji proti podvodom a sexuálnemu vykorisťovaniu na sociálnych sieťach. Od europoslancov sa očakáva výzva na prísnejšie presadzovanie právnych predpisov EÚ proti tvorbe nelegálneho sexuálneho obsahu pomocou umelej inteligencie (tzv. deepfake).
Hlasovať budú aj o Ukrajine
Na poludnie budú poslanci hlasovať o schválení rozhodnutia Rady EÚ o posilnenej spolupráci 24 členských štátov, s výnimkou Česka, Maďarska a Slovenska, s cieľom poskytnúť Ukrajine pôžičku zabezpečenú úvermi EÚ a krytú jej rozpočtom. Následne budú rozhodovať o urýchlenom prerokovaní legislatívneho návrhu o zriadení podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 vo výške 90 miliárd eur a o úpravách nástroja pre Ukrajinu. Prerokujú aj reakciu EÚ na nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Grónsku, autonómnemu územiu Dánska. Diskutovať sa bude aj o situácii vo Venezuele po zajatí prezidenta Nicolása Madura.
Dohoda medzi EÚ a Mercosurom
V stredu sa pozornosť sústredí na hlasovanie o dvoch návrhoch so zámerom požiadať Súdny dvor EÚ o stanovisko k zlučiteľnosti dohody medzi EÚ a Mercosurom so zmluvami Únie. Ak návrh prejde, dohoda bude pred ratifikáciou predložená na právne preskúmanie, čo môže jej presadzovanie značne oddialiť. Dohodu predstavitelia EÚ a štyroch krajín Mercosuru – Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja – podpísali v sobotu v paraguajskej metropole Asunción. Europoslanci budú hlasovať aj o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave, napríklad zabezpečiť nárok na odškodnenie po trojhodinovom meškaní letu.
Ratifikácia dohody EÚ s USA
V stredu majú rozhodovať aj o pozastavení ratifikácie dohody EÚ s USA v súvislosti s napätím okolo Trumpových ambícií získať Grónsko. Dohodu podpísali Trump a von der Leyenová vlani v júli s cieľom vyhnúť sa vysokým clám na európsky export, napísal portál Politico. Vo štvrtok bude EP hlasovať o uznesení k situácii v Iráne, kde úrady tvrdo zasahujú proti celoštátnym protestom. V posledný deň zasadnutia sa poslanci vyjadria aj k porušovaniu ľudských práv v Hondurase, Stredoafrickej republike a Hongkongu.