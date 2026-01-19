Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Janice Dickinson má po drastickom páde TRVALÉ následky: Od televízie žiada VYSOKÉ odškodné!

LOS ANGELES - Americká supermodelka Janice Dickinson tvrdí, že po vážnom páde počas nakrúcania šou I’m A Celebrity… South Africa jej zostali trvalé jazvy na tvári. V súvislosti s incidentom žiada od televízie ITV odškodné vo výške 700-tisíc libier!

Americká supermodelka Janice Dickinson prehovorila o vážnych následkoch, ktoré utrpela počas nakrúcania reality šou I’m A Celebrity… South Africa. Tvrdí, že po páde v tme jej zostali trvalé jazvy na tvári a že následky nehody nenávratne ovplyvnili jej vzhľad aj kariéru. V súvislosti s incidentom podala na televíziu ITV žalobu vo výške 700 000 libier. K nehode došlo počas nakrúcania v októbri 2022.

Dickinson sa v džungľovom tábore v noci potkla a spadla priamo na tvár. Zranenia boli natoľko vážne, že v roku 2023 musela predčasne opustiť edíciu All Stars. Podľa zdrojov blízkych modelke utrpela trvalé traumatické zjazvenie viacerých častí tváre vrátane pier, oblasti úst, oboch líc, brady a spodnej časti tváre. Lekári navyše tvrdia, že ide o poškodenia, ktoré nie je možné odstrániť chirurgickým zákrokom – vrátane deformácií a poškodenia nervov.

Zdroje zároveň uvádzajú, že krátko pred pádom mala Janice dostať lieky na spanie od zdravotníka zamestnaného ITV. Podľa právnych dokumentov môžu tieto lieky spôsobovať ospalosť a zhoršenú rovnováhu. „Jej tvár bola trvalo zmenená a jazvy aj preliačiny sa nedajú napraviť,“ uviedol zdroj pre The Sun. Podľa zdroja, ktorý sa vyjadril pre The Mirror, má nehoda vážny dosah aj na jej profesionálny život: „Janice bola desaťročia na čele modelingového sveta a bola tvárou značiek Chanel, Dior a Gianni Versace. Trauma, ktorú utrpela, je zdrvujúcim úderom.“

Dickinson tvrdí, že ITV nesie právnu zodpovednosť, keďže kombinácia liekov na spanie, nedostatočného osvetlenia a tmavého prostredia viedla k jej pádu. Televízia ITV však tvrdenia odmieta. Podľa zákulisných informácií sa vedenie obáva, že by tento prípad mohol otvoriť dvere ďalším žalobám zo strany bývalých účastníkov a viesť k prísnejším právnym zmluvám pre budúce hviezdy šou. „ITV musí prevziať určitú zodpovednosť… Bola som úplne zničená, tvár som mala krvavú a celú porezanú. Tí bastardi ma tam nechali krvácať v tme desať minút. Mali povinnosť starostlivosti a úplne zlyhali,“ povedala Janice pre The Sun.

