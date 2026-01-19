Legendárnu Jane Fonda (88) ste takto ešte nevideli: FOTO na vozíčku!

LOS ANGELES - Paparazzi ju zachytili v okamihu, ktorý mnohých zaskočil. Hollywoodska legenda Jane Fonda (88) sa na letisku v Los Angeles presúvala na vozíku, no na jej elegancii a charizme to nič neubralo. Luxusný outfit, ikonický štýl a pokojný výraz dokazujú, že vek je pre ňu len číslo.
Legendárna americká herečka Jane Fonda opäť dokázala, že aj vo vysokom veku si vie užívať život podľa vlastných pravidiel. Paparazzi ju tento týždeň zachytili na letisku LAX v Los Angeles, kde sa chystala nastúpiť na let. Kam mala namierené, zatiaľ nie je známe, no jedno je isté – pohodlie je pre ňu na prvom mieste.
Ďalšia premena slávnej herečky: Kedysi ohurovala krásou, dnes... Obyčajná smrteľníčka so šedinami!
Pri presune po letisku ju personál leteckej spoločnosti tlačil na vozíku. Herečka, ktorá bola celé desaťročia symbolom vitality, ukázala svoju prirodzenú stránku. Vozíček však v jej prípade rozhodne neznamená slabosť, ale skôr rozumné rozhodnutie šetriť sily. A úprimne – pri úctyhodnom veku 88 rokov má na trochu komfortu plné právo. Jane Fonda pôsobila počas cesty mimoriadne elegantne. Zabalená bola do luxusného kožucha a pred kalifornským slnkom sa chránila výraznými slnečnými okuliarmi.
Outfit doplnila zlatými šperkami – prsteňmi aj náušnicami. Pozornosť pútala aj jej žiarivá pleť, ku ktorej sa sama v minulosti otvorene priznala, že si ju pomáha udržiavať aj vďaka plastickej chirurgii. Jemné líčenie len podčiarklo jej noblesný vzhľad. Na kolenách mala dve menšie tašky, zatiaľ čo zvyšok batožiny bol naložený na vozíku. Z Jane stále vyžaruje charizma pravej hollywoodskej legendy.
