Napadnutie vo vlaku smerom do Malaciek: Polícia pátra po mužovi na FOTO!

BRATISLAVA - Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom z Bratislavy do Malaciek napadol dve osoby. V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť, zverejnila fotografiu muža. Ku skutku došlo 12. decembra minulého roka poobede. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Zo strany neznámeho páchateľa malo dôjsť k fyzickému útoku spáchaného na dvoch osobách, ktorým boli spôsobené zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ uviedla hovorkyňa. Polícia tak podľa Šimkovej objasňuje prečin výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania spáchaného formou spolupáchateľstva. Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti muža, jeho súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle 158, osobne, prípadne formou správy na sociálnej sieti.