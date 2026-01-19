Pozor na lepkavé prsty podvodníkov: Ak budete v tejto situácii, rozhodne NEZAPÍNAJTE foťák na mobile!

BRATISLAVA - Už ste niekedy dostali správu, ktorá vás rovno presmerovala na webstránku vašej banky? Vedzte, že nič také oficiálne inštitúcie v podobnom kontakte s ľuďmi nerobia. Väčšinou ide o praktiku podvodníkov a najnovší príklad je veľmi odstrašujúci. Nepodľahnite podobným pokusom a svoje financie a osobné údaje si dobre strážte.
Na poslednú verziu podvodov upozornila polícia na sociálnej sieti. Kým v posledných mesiacoch "leteli" u podvodníkov skôr podvodné SMS správy, teraz svoju pozornosť zamerali na e-maily, ktoré vám môžu pristáť aj v počítači. Nemusí sa totiž vždy stať, že ich váš e-mailový klient spoľahlivo zaradí do priečinka spam.
Nový pokus podvodníkov zaplavuje schránky Slovákov
V tomto prípade Slováci polícii nahlásili podozrivý e-mail a v ňom QR kód, čo je čiarový obrázok, po ktorého naskenovaní fotoaparátom na mobilnom telefóne budete presmerovaní na autorom vygenerovanú webovú stránku. Tá sa v tomto prípade snaží predstierať vizuálnu podobu vašej banky. Nedajte sa však pomýliť, ide o veľmi dôveryhodnú napodobeninu vytvorenú na jediný účel - obrať vás o peniaze. "Viacerí ste nám poslali screenshoty tohto emailu, ktorý vám pristáva v schránke aj napriek tomu, že nie ste klientom danej banky," spresnila polícia.
Dobre si pozrite pôvod e-mailu
Podozrivá je už podľa polície emailová adresa, z ktorej email prichádza na vašu schránku. "S bankou nemá nič spoločné. Po druhé - banka takéto dôležité upozornenie nevybavuje prostredníctvom emailu. Ak je váš účet v ohrození, komunikuje s vami osobne, telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie," tvrdia autority.
V každom prípade platí, že ak si nie ste istý, či ide o podvod alebo nie, vždy máte možnosť informovať sa na infolinke vašej banky, ktorá vám vaše podozrenia ozrejmí.