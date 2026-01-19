SaS predložila novelu: Odstrániť má bariéry pri prihlasovaní detí do škôlok

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký za opozičnú SaS predložili do parlamentu novelu školského zákona. Tá má umožniť rodičom prihlásiť dieťa do materskej školy v školskom obvode, kde bude bývať, ešte pred oficiálnou zmenou trvalého pobytu. Predkladatelia tak chcú odstrániť bariéry pri prihlasovaní detí do škôlok.
„Na základe navrhovanej úpravy bude dieťa na predprimárne vzdelávanie vo verejnom školskom obvode možné prihlásiť, ak zákonný zástupca dieťaťa preukáže čestné vyhlásenie, že svojmu dieťaťu do 30 dní od podania čestného vyhlásenia alebo do 30 dní od vykonania vkladu vlastníckeho práva do katastra zmení trvalý pobyt do tohto verejného školského obvodu. Povinnou prílohou čestného vyhlásenia budú doklady, ktoré preukazujú reálny vzťah zákonných zástupcov k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v danom verejnom školskom obvode,“ ozrejmili.
Poslanci vysvetlili, že novela pomôže deťom v procese sťahovania zabezpečiť miesto v materskej škole v lokalite budúceho bydliska. „Ak dnes kupujete novú nehnuteľnosť a sťahujete sa, proces zápisu vlastníckeho práva do katastra a následná zmena trvalého pobytu môžu trvať mesiace. Rodičia pritom vedia preukázať, že dieťaťu bude trvalý pobyt bezodkladne zmenený, no nárok na prijatie do škôlky v mieste budúceho trvalého bydliska dieťaťa dnes nemajú, čo považujem za dieru v zákone,“ okomentovala Marcinková.