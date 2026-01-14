Napätie okolo Grónska rastie: Francúzsko vyzvalo USA, aby okamžite skončili s vydieraním ostrova

PARÍŽ - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyzval Spojené štáty, aby prestali vydierať Grónsko. V stredu pre rozhlas RTL tiež pripomenul, že Francúzsko na tomto ostrove v súlade s vlani oznámeným plánom otvorí 6. februára svoj konzulát. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Šéf francúzskej diplomacie adresoval Spojeným štátom výzvu v deň, keď budú v Bielom dome o Grónsku diskutovať ministri zahraničných vecí USA Marco Rubio, Dánska Lars Lökke Rasmussen a Grónska Vivian Motzfeldtová. Na stretnutí sa zúčastní aj americký viceprezident J. D. Vance. Prezident USA Donald Trump svoj záujem získať najväčší ostrov na svete s geostrategickým významom a bohatý na nerastné suroviny odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa ho zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
„Útok na iného člena NATO by nedával zmysel, bol by dokonca v rozpore so záujmami Spojených štátov... a preto musí toto vydieranie samozrejme prestať,“ povedal podľa Reuters Barrot. Blížiace sa otvorenie francúzskeho konzulátu v Grónsku oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron pri svojej návšteve na ostrove v júni minulého roka. Táto cesta mala podľa vtedy médiami citovaných predstaviteľov vyjadriť Grónsku solidaritu.
Grónsko, ktoré je dánskym autonómnym územím, trvá na tom, že nie je na predaj. Premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že ostrov uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska pred tým, že by sa mal stať súčasťou USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tlak zo strany Washingtonu za neprijateľný a upozornila, že najťažšia fáza ešte neskončila. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok oznámil, že spojenci v Aliancii diskutujú o tom, ako spoločne posilniť bezpečnosť v Arktíde. Agentúra Reuters to označila za najnovší prejav spolupráce s cieľom uspokojiť Trumpa.