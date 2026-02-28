Onedlho príde fantastické nebeské DIVADLO: Čaká vás vzácna šou a uvidíte ju voľným okom!

BRATISLAVA - Už dnes večer sa oplatí zdvihnúť zrak k oblohe. Krátko po západe Slnka sa nad západným horizontom odohrá pôsobivé astronomické divadlo. Až šesť planét slnečnej sústavy sa z nášho pohľadu zoradí do jednej oblasti oblohy a vytvorí takzvanú prehliadku planét. Štyri z nich bude možné pozorovať voľným okom, ďalšie dve si už však vyžiadajú pomoc ďalekohľadu.
O možnosti sledovať v sobotu 28. februára večer prehliadku planét na oblohe informoval portál imeteo.sk.
Po zotmení sa nad západnou časťou oblohy objavia planéty Merkúr, Venuša, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. Hoci sa v skutočnosti nenachádzajú v jednej priamke v priestore, z perspektívy Zeme sa budú javiť ako zoradené pozdĺž pomyselnej línie ekliptiky – teda dráhy, po ktorej sa po oblohe zdanlivo pohybujú planéty aj Slnko.
Takéto usporiadanie síce nepatrí medzi extrémne zriedkavé javy, no šesť planét viditeľných počas jedného večera predstavuje vizuálne mimoriadne atraktívnu udalosť. Najvýraznejšie budú na oblohe svietiť Jupiter a Venuša, ktoré budú dobre rozpoznateľné aj bez špeciálnej techniky.
Saturn bude o niečo menej jasný, no stále viditeľný voľným okom. Merkúr sa objaví nízko nad obzorom, preto bude jeho pozorovanie časovo obmedzené a vyžaduje nerušený výhľad na západný horizont.
Kedy sa pozrieť na oblohu?
Najlepší čas na sledovanie dnešnej prehliadky planét nastane približne 30 až 60 minút po západe Slnka. Vtedy sa obloha dostatočne zotmie, no planéty budú ešte stále nad horizontom. Postupne však budú zapadať, preto sa neoplatí otáľať.
Urán a Neptún budú síce tiež nad obzorom, no pre ich slabú jasnosť bude potrebný ďalekohľad alebo aspoň kvalitný binokulár. Pre bežného pozorovateľa však bude už samotný pohľad na viacero jasných planét v jednej časti oblohy silným zážitkom.
Dnešná vesmírna šou je krásnou pripomienkou toho, že slnečná sústava je neustále v pohybe. Planéty obiehajú okolo Slnka rozdielnou rýchlosťou a práve ich aktuálne postavenie spôsobilo, že sa dnes večer ocitnú v jednej oblasti oblohy. Nejde o fyzikálne zarovnanie v priestore, ale o optický efekt vyplývajúci z nášho pohľadu zo Zeme.