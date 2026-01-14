Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Grónsko pod tlakom: Dánsko a USA sa stále nedohodli na kľúčových otázkach

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Loekke Rasmussen (vpravo) a grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldt (vľavo) sa pripravujú na dánskom veľvyslanectve na stretnutie s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí
WASHINGTON - Dánsko, Grónsko a Spojené štáty sa stále nezhodnú v základných veciach v súvislosti s Grónskom, vyhlásil po rokovaní s americkými činiteľmi dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen na tlačovej konferencii vo Washingtone. Dodal, že vznikne pracovná skupina na vysokej úrovni, ktorá sa po prvý raz stretne v najbližších týždňoch. Grónsko musí posilniť spoluprácu s USA, ale to neznamená, že chce, aby ho Spojené štáty vlastnili, povedal novinárom grónska ministerka zahraničia Vivian Motzfeldtová. Americká strana sa zatiaľ k rokovaniam nevyjadrila.

Rokovania v Bielom dome

Rasmussen a Motzfeldtová dnes v Bielom dome rokovali so šéfom americkej diplomacie Marekom Rubiem a viceprezidentom J.D. Vancem. Dánsko a Grónsko požiadali o stretnutie po tom, ako americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa otvorene hovorila o ambícii ovládnuť toto dánske autonómne územie, ako dôvod Trump spomína otázku americkej národnej bezpečnosti.

Rasmussen uviedol, že sa americký postoj v otázke Grónska nepodarilo zmeniť. "Aj keď spolu jasne nesúhlasíme, dohodli sme sa, že dáva zmysel skúsiť si spoločne na vysokej úrovni sadnúť a preskúmať, či existujú možnosti, ako upokojiť obavy prezidenta (Trumpa) pri súčasnom rešpektovaní neprekonateľných červených línií Dánskeho kráľovstva," Uviedol Rasmussen na tlačovej konferencii, ktorú napríklad stanica BBC vysielala naživo.

Dánsko žiada rešpekt k hraniciam

"Chceme pracovať s našimi americkými priateľmi a spojencami, ale musí to byť spolupráca založená na rešpekte, a musí rešpektovať naše hranice," dodal šéf dánskej diplomacie, ktorý zároveň rokovania s americkými činiteľmi označil za "priamu, ale tiež konštruktívnu diskusiu".

Trump hovorí o kúpe Grónska

Trump v posledných dňoch opakovane hovorí o tom, že Spojené štáty na zabezpečenie svojej bezpečnosti nevyhnutne potrebujú Grónsko vlastniť a že ostrov prevezmú. Na dosiahnutie tohto cieľa pritom odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily, čím šokoval spojencov v NATO, ktorého členom je aj Dánsko. Rubio následne Trumpove slová miernil a uviedol, že USA chcú Grónsko od Dánska kúpiť a teraz tam neplánujú podniknúť vojenskú inváziu.

Proti zámeru Spojených štátov získať strategicky významný a na nerastné suroviny bohatý arktický ostrov sa vyslovili politickí predstavitelia Dánska aj Grónska. Obe krajiny sú toho názoru, že o budúcnosti ostrova majú právo rozhodnúť len jeho obyvatelia. Grónska a dánska vláda medzitým oznámili, že Dánsko oddnes spoločne so spojencami z NATO zvyšuje vojenskú prítomnosť v okolí Grónska v rámci sľubu posilniť obranu v Arktíde.

