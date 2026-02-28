Blízky východ sa po úderoch v Iráne mení na PEKLO: Výbuch v Dubaji a dron zasiahol výškovú budovu v Bahrajne!

DUBAJ - Dvaja svedkovia pre agentúru AFP v sobotu uviedli, že počuli výbuchy a videli stúpať dym z ikonického umelého ostrova v tvare palmy pri pobreží Dubaja v Spojených arabských emirátoch (SAE). Internetom sa šíria zábery, na ktorých vidno požiar jedného z dubajských hotelov. Niekoľko osôb sa pri ňom zranilo. Škody a ľahko zranených hlásia aj z medzinárodného letiska v Kuvajte. Informuje agentúra AFP. Okrem výbuchu v Dubaji však došlo k ďalej masívnej explózii, tentokrát v Bahrajne.
Aktualizované 18:30
Krátko po šiestej hodine podvečer stredoeurópskeho času sa na sociálnej sieti okrem výbuchu v Dubaji začali objavovať čerstvé videá dronu letiaceho na výškovú budovu v Bahrajne. Tam explodoval takou veľkou silou, že výbuch bolo počuť na kilometre. Verejnosť to stihila natoči už z viacerých uhlov.
Jeden zo svedkov v Dubaji uviedol, že videl stúpať hustý čierny dym z jedného z hotelov na umelom ostrove a počul, ako k miestu nešťastia smerujú sanitky. Obyvatelia Dubaja a spravodajcovia agentúry AFP v meste počuli po tomto výbuchu niekoľko hlasných rán. „Dubajská civilná obrana potvrdila, že vzniknutý požiar je už pod kontrolou. Štyri osoby utrpeli zranenia a boli prevezené do zdravotníckych zariadení," uviedol dubajský mediálny úrad.
Miestne aerolínie Emirates už oznámili, že rušia všetky lety smerujúce do a z letísk v Dubaji. Vzdušný priestor nad SAE ostáva uzatvorený. Škody hlásia aj z medzinárodného letiska v Kuvajte, ktoré zasiahol dron. Pri incidente došlo k škodám na jednom z terminálov a niekoľko osôb utrpelo ľahké poranenia. Spravodajcovia AFP počuli hlasné výbuchy aj v saudskoarabskom hlavnom meste Rijád, ako aj v bahrajnskej metropole Manáma a v katarskej Dauhe. V oboch krajinách sa nachádzajú významné americké základne.
Izraelský portál ynet píše, že iránske odvetné údery zasiahli dve budovy v Tel Avive, zranených zatiaľ nehlásia. Irán už v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela v sobotu zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Saudskej Arábii.