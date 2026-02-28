Najväčšia operácia v dejinách Izraela: Do útoku na Irán sa zapojilo 200 stíhačiek!

JERUZALEM - Izraelská armáda v sobotu večer informovala, že na útoku na Irán sa podieľalo 200 stíhačiek a išlo o najväčšiu operáciu izraelského letectva v jeho histórii. Informuje agentúra AFP a portál Times of Israel (TOI).
Rozsiahle údery boli podľa armády zamerané na odpaľovacie zariadenia balistických rakiet a systémy protivzdušnej obrany. Stíhačky v ranných hodinách takmer súčasne zhodili stovky kusov munície na približne 500 iránskych vojenských cieľov v západnom a strednom Iráne. „Ide o najväčší úder v histórii izraelského letectva, ktorý sa uskutočnil po dôkladnom plánovaní so spravodajskými informáciami vysokej kvality, pričom sa pri ňom zosynchronizovali stovky lietadiel súčasne,“ uvádza armáda vo vyhlásení.
Izraelské ozbrojené sily tvrdia, že údery na iránske systémy protivzdušnej obrany „umožnili rozšíriť vzdušnú prevahu nad iránskym nebom a spôsobili vážnu ranu útočným kapacitám iránskeho režimu.“ Vzdušné sily podľa izraelskej armády naďalej pôsobia v Iráne. „Izraelské ozbrojené sily budú pokračovať v operáciách s cieľom výrazne degradovať všetky aspekty iránskeho režimu,“ uviedla v stanovisku. K aktuálnej situácii v súvislosti s Iránom by sa mal čoskoro vyjadriť izraelský premiér Benjamin Netanjahu.