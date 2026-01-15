Na žiadosť Dánska sa francúzski vojaci zúčastnia cvičenia v Grónsku, uviedol Macron

NUUK - Francúzsko na žiadosť Dánska vysiela do Grónska svoje vojská, oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron v noci na štvrtok na platforme X. Spolu s ďalšími krajinami sa zúčastnia na cvičeniach s názvom Operation Arctic Endurance, ktoré organizuje Dánsko, informuje o tom agentúra DPA.
Prvé vojská sú na ceste
Prvé francúzske vojská sú podľa Macrona na ceste a ďalšie budú nasledovať. Účasť na spoločných cvičeniach potvrdili aj Švédsko a Nórsko, uvádza DPA.
Zástupca grónskeho premiéra Múte Egede ešte skôr v stredu avizoval príchod vojakov Severoatlantickej aliancie NATO do Grónska, informovala agentúra AFP. Podľa neho budú prichádzať v najbližších dňoch, aby sa na ostrove zúčastnili na výcviku.
Vyslanie vojsk na tento arktický ostrov zo strany spojencov Kodane možno vnímať ako reakciu na opakované tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce získať kontrolu nad Grónskom. Svoj záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa tohto dánskeho autonómneho územia zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Trump zopakoval potrebu získania Grónska aj v stredu. Podľa prezidenta Dánsko ostrov pred Moskvou a Pekingom ochrániť nevie, ale Spojené štáty áno.
Akýkoľvek útok bude mať dôsledky
Macron v stredu vyhlásil, že akýkoľvek útok na suverenitu európskeho spojenca bude mať bezprecedentné dôsledky. Francúzsko podľa neho situáciu pozorne sleduje a bude konať v plnej solidarite s Dánskom.