SLZY na krajíčku a nervy v kýbli: Grónska ministerka Motzfeldtová sa po stretnutí v Bielom dome takmer zosypala

WASHINGTON - Situácia okolo Grónska je v poslednom období veľmi napätá. Dôkazom toho je aj reakcia ministerky Moztfeldtovej, ktorá bola stretnutí s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom v Bielom dome viditeľne otrasená. Budúcnosť krajiny je otázna naďalej otázna, pričom USA od svojich cieľov na obsadenie ostrova neupustili.
Grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová je živým príkladom toho, že za psoledné dni bolo toho už priveľa. Počas rozhovoru pre grónske rádio KNR, ktorý prebiehal bezprostredne po stretnutí Motzfeldtovej v Bielom dome, bola jasne vidieť, že je otrasená a na pokraji so silami.
Bezprostredná reakcia
Aj keď záznam zo živého rozhovoru sa nezachoval, po sociálnych sieťach sa začali objavovať príspevky, kde sa ministerka drží za srdce a trasúcim a zroneným hlasom hovorí svoje dojmy zo stretnutia, kde bol okrem viceprezidenta USA J.D. Vancea prítomný aj americký minister zahraničia Marco Rubio.
Redaktor, sa opýtal, či dokáže byť ministerka po stretnutí s Američanmi pokojná. Vtedy sa jej zlomil hlas. "Na Grónsko je vyvíjaný čoraz väčší tlak. Náš rezort je silný a zo všetkých síl pracujeme na tom, aby sme v Grónku mohli žiť bezpečne a bez obáv," povedala Motzfeldtová.
Nepomohla ani cigareta
Napätie pred stretnutím v Bielom dome by sa dalo krájať. Dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen musel na upokojenie ponúknuť kolegyni z Grónska Metzfeldtovej cigaretu.
Trump hovorí o národnej bezpečnosti
Ministerka ďalej podotkla, že sa snažila predstaviteľom USA vysvetliť, že grónske obyvateľstvo zachvátili strach a neistota po hrozbách, ktoré v poslednom období počuť z Washingtonu.
Tlak na Grónsko začali USA vyvíjať už minulý rok cez sociálne siete, no potom to na pár mesiacov ustalo. Začiatkom januára, po intervencii USA do Venezuely, sa ale o Grónsku začalo hovoriť opäť častejšie. Najväčší ostrov sveta patrí ako autonómne územie formálne dánskemu kráľovstvu. Podľa prezidenta Trumpa ho ale Dánsko nie je schopné v súčasnej dobe uchrániť.
Prezident USADonald Trump dookola opakuje, že Washington potrebuje získať kontrolu nad Grónskom z hľadiska vlastnej národnej bezpečnosti. "Pokiaľ to nezvládneme, spraví to Rusko alebo Čína, a to nemôžeme dopustiť," povedal s tým, že USA nemôže mať tieto krajiny ako priamych susedov.
Dánsko vidí jediné riešenie
"Je jasné, že prezident Trump sa stále snaží dostať Grónsko pod svoju kontrolu. Neočakávam, že sa to po jednom rozhovore zmení," narážal dánsky minister zahraničia Rasmussen zrejme na stretnutie grónskej ministerky v Bielom dome. Podľa neho je jediným riešením vytvorenie pracovnej skupiny an vysokej úrovni, ktorá "sa pokúsi nájsť riešenie na americké obavy, no nikto nemôže zaručiť, že to prinesie vytúžené ovocie".