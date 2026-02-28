Slovensko posilňuje vzťahy s Filipínami: V Manile otvorili nový zastupiteľský úrad!

MANILA - Slovenský veľvyslanec vo filipínskej Manile Miloš Koterec v piatok odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Ferdinandovi Marcosovi. Koterec bude vo filipínskom hlavnom meste viesť novootvorený slovenský zastupiteľský úrad. Informuje spravodajský portál GMA News.
Marcos povedal, že je pre neho „veľkou cťou“ privítať Koterca ako prvého slovenského rezidentného veľvyslanca na Filipínach. Zároveň upozornil na „veľký potenciál pre rozšírenie spolupráce“ medzi Filipínami a SR. Patrí k nim podľa neho aj posilnenie medziľudských vzťahov, keďže na Slovensku v rôznych odvetviach pracuje 1500 filipínskych občanov. „Prezident tiež privítal zámer SR pristúpiť k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii,“ dodal Marcosov úrad.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v novembri minulého roka zdôraznilo, že región Indopacifiku je pre Slovensko atraktívnym priestorom s významným zahraničnopolitickým, ekonomickým a ľudským potenciálom. Filipíny podľa rezortu ponúkajú so 120-miliónovou populáciou a dynamickým hospodárskym rastom príležitosti v hospodárskej aj investičnej oblasti. „Otvorením veľvyslanectva SR na Filipínach potvrdzujeme napĺňanie jednej z priorít vlády SR s cieľom zintenzívniť našu spoluprácu v Indopacifiku,“ zdôraznil vtedy minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Pripomenul, že Filipíny sú rovnako ako Malajzia, kde SR taktiež otvorila novú ambasádu, členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorému od začiatku roka predsedajú.
