Macron vystrašil svet: Pred vojakmi sa ukázal s krvavým okom! TAKTO to zahovoril

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok v novoročnom prejave k francúzskym ozbrojeným silám žartom hovoril o svojom začervenanom a natekanom pravom oku v súvislosti s piesňou Eye of a Tiger, ktorá sa viaže k slávnemu filmovému boxerovi Rockymu stvárnenému Sylvestrom Stallonom. Informovali o tom francúzske médiá a agentúra Reuters.
Macron o svojom očnom ochorení hovoril na vojenskej základni v Istres na juhu krajiny. Pri vonkajšej inšpekcii ozbrojených síl nosil slnečné okuliare. "Prišiel som vám popriať všetko najlepšie do nového roka a ospravedlňujem sa za nepekný vzhľad môjho oka. Je to len niečo úplne neškodné. Berte to jednoducho ako neúmyselnú narážku na oko tigra. Pre tých, ktorí túto narážku pochopia, to je znamenie odhodlania," citoval prezidentove slová web Le Figaro.
Podľa Reuters tým zjavne narážal na hit Eye of the Tiger (Oko tigra) americkej rockovej skupiny Survivor. Ten zaznel vo filme Rocky III z roku 1982, treťom pokračovaní známej série o boxerovi Rockym Balboovi.
Hovoril o kľúčových výzvach pre armádu
Macron vo svojom prejave hovoril o kľúčových výzvach pre armádu v tomto roku, a to od zrýchleného zbrojenia Francúzska a pokračujúcej podpory Ruskom napadnutej Ukrajiny až po rozhodnutie vyslať vojakov na Grónsko na podporu Dánska. Najväčší ostrov sveta, ktorý je súčasťou Dánskeho kráľovstva, chce pod americkú správu prevziať prezident Donald Trump.