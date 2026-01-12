Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Hrôzostrašné zábery z Iránu! Rodiny hľadajú svojich blízkych medzi stovkami vriec s mŕtvolami

Čierne vrecia s mŕtvymi telami obetí
Čierne vrecia s mŕtvymi telami obetí (Zdroj: X/ Geopolitics Monitor)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

TEHERÁN - Zúfalstvo, plač a rady tiel v čiernych vakoch. Zábery z Iránu ukazujú, akú cenu si vyžiadal tvrdý zásah režimu proti protivládnym protestom. Po dvoch týždňoch nepokojov hlásia ľudskoprávni aktivisti stovky mŕtvych a tisíce zatknutých.

Miesto, kde rodiny hľadajú svojich blízkych

Srdcervúce zábery zverejnené v uplynulých dňoch zachytávajú iránske rodiny, ktoré sa pri Teheráne snažia identifikovať telá svojich zabitých príbuzných. Pred budovou Forenzného medicínskeho centra Kahrizak ležali v radoch desiatky tiel uzavretých v čiernych vakoch.

Niektorí ľudia sa zrútili v hlasnom náreku, iní sa v tichu skláňali nad telami rozloženými na zemi. Na jednom z videí je vidieť muža, ktorý s trasúcimi sa rukami rozopína vak, zatiaľ čo ďalší sa k nemu náhlivo pridáva, aby sa pozrel dovnútra.

Bilancia po dvoch týždňoch protestov

Drastické scény prišli v čase, keď počet obetí po dvoch týždňoch celoštátnych nepokojov prudko vzrástol. Podľa dostupných údajov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali najmenej 544 životov.

Nepokoje vypukli koncom decembra v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu, rastúcu infláciu a kolabujúcu menu. Postupne sa však z protestov proti drahote stala najvážnejšia výzva pre iránsky režim za posledné roky.

Trump: Armáda má na stole tvrdé možnosti

Vývoj v Iráne pozorne sleduje aj Washington. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že chce Teherán dotlačiť k rokovaniam, no zároveň otvorene hovorí o možnosti vojenského zásahu v reakcii na krvavé potláčanie demonštrácií.

Podľa zdrojov z prostredia americkej administratívy Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť zvažujú viacero scenárov – od kybernetických útokov až po priame údery Spojených štátov alebo Izraela.

„Armáda sa tým zaoberá a máme na stole veľmi tvrdé možnosti,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One. Na otázku, ako by USA reagovali na iránske hrozby odvety, odpovedal: „Ak to urobia, zasiahne ich to v mierke, akú ešte nezažili.“

Rokovania áno, ale čas sa kráti

Trump zároveň tvrdí, že jeho administratíva pripravuje stretnutie s iránskymi predstaviteľmi. Pripustil však, že rastúci počet obetí a zatknutých môže situáciu urýchliť.

„Myslím si, že sú unavení z toho, ako ich Spojené štáty tlačia,“ povedal prezident. „Irán chce rokovať.“

Vzápätí však dodal, že hoci sa stretnutie chystá, Spojené štáty môžu byť nútené konať ešte predtým, než sa uskutoční. „Irán sa ozval a chce rokovať. Ale to, čo sa deje, nás môže donútiť konať skôr,“ uviedol.

Kto sú obete

Podľa odhadov organizácie Human Rights Activists in Iran (HRANA), ktoré boli zverejnené v nedeľu, tvoria väčšinu mŕtvych samotní demonštranti. Zo 544 obetí má byť najmenej 496 protestujúcich, zvyšok – 48 ľudí – pochádza z radov bezpečnostných síl.

Za rovnaké obdobie bolo podľa HRANA zadržaných viac než 10 600 ľudí. Režim pritom čelí kritike aj za úplný výpadok internetu a komunikácií, ktorý trvá už niekoľko dní a znemožňuje nezávislé overovanie informácií.

Najvážnejšia kríza za roky

To, čo sa začalo ako protest proti zhoršujúcej sa životnej úrovni, sa dnes mení na otvorený konflikt medzi režimom a časťou spoločnosti. Zábery z Kahrizaku sú len jedným z mnohých dôkazov, že Irán prechádza obdobím, ktoré môže zásadne ovplyvniť jeho budúcnosť.

Viac o téme: Mŕtve teláObeteDemonštrantiIránTeherán
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kaja Kallasová
EÚ pritvrdzuje voči Iránu: Kallasová chce nové sankcie po brutálnych zásahoch proti demonštrantom
Zahraničné
Friedrich Merz
Merz odsúdil brutálne násilie v Iráne: Ide podľa neho o znak slabosti, vyzýva na ochranu demonštrantov
Zahraničné
aktualizované V Iráne stále prebiehajú
Mimoriadny stav v Iráne! Celý štát odpojili od internetu, ulice plné mŕtvych tiel: Vraj je za tým Izrael a USA
Zahraničné
Donald Trump
Donald Trump tvrdí, že Irán chce rokovať: USA zvažujú zásah! Pahlaví vyzýva bezpečnostné sily k vzbure
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Andrefana Dry Forests - unikátna prírodná oblasť na Madagaskare
Andrefana Dry Forests - unikátna prírodná oblasť na Madagaskare
Cestovanie
ZMOS chce otvoriť diskusiu o zmene ústavného zákona o dlhovej brzde, uviedol Božik
ZMOS chce otvoriť diskusiu o zmene ústavného zákona o dlhovej brzde, uviedol Božik
Správy
Skialpinista Jakub Šiarnik sa vrátil do VŠC Dukla, pripravuje sa na odchod na olympiádu
Skialpinista Jakub Šiarnik sa vrátil do VŠC Dukla, pripravuje sa na odchod na olympiádu
Zimné športy

Domáce správy

Trenčín je Európskym hlavným
Trenčín je Európskym hlavným mestom kultúry: Toto všetko si pre nás pripravil
dromedar.sk
Nedajú si povedať! Viacerí
Nedajú si povedať! Viacerí vodiči šoférovali napriek zákazu i pod vplyvom alkoholu
Domáce
Útok nožom na Hodžovom
Útok nožom na Hodžovom námestí v Bratislave! Polícia začala trestné stíhanie
Domáce
Zber vianočných stromčekov v Liptovskom Mikuláši začína už zajtra – kam ich môžete odovzdať?
Zber vianočných stromčekov v Liptovskom Mikuláši začína už zajtra – kam ich môžete odovzdať?
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Čína otvorene: USA by
Čína otvorene: USA by nemali presadzovať svoje vlastné záujmy pod zámienkou iných krajín
Zahraničné
Azyl poľským politikom? Maďarsko
Azyl poľským politikom? Maďarsko nebude útočiskom zločincov, reaguje strana TISZA
Zahraničné
Európsky komisár pre obranu
Situácia je vážna! Eurokomisár súhlasí, že zabratie Grónska silou by znamenal koniec NATO
Zahraničné
Čierne vrecia s mŕtvymi
Hrôzostrašné zábery z Iránu! Rodiny hľadajú svojich blízkych medzi stovkami vriec s mŕtvolami
Zahraničné

Prominenti

Karlos Vémola
Veľký ZVRAT v drogovej kauze Karlosa Vémolu: Čoskoro sa zrejme dostane na SLOBODU!
Zahraniční prominenti
FOTO Charlotte Gottová na svahu
Charlotte Gottová na svahu ako hviezda! Outfit za... pfuuu, pekná sumička!
Domáci prominenti
Zlaté glóbusy 2026: Očarujúca
Zlaté glóbusy 2026: Očarujúca Selena Gomez, vyzývavá Wednesday, hviezda The Last of Us ako darček!
Zahraniční prominenti
Najväčšie trápenie Mirky Fabušovej
Najväčšie trápenie Mirky Fabušovej (†42): Tento sen sa jej nikdy nesplnil
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Expertka prehovorila: Ak vám
Expertka prehovorila: Ak vám oblečenie ZAPÁCHA po vypraní, robíte TÚTO chybu! Nie je to práčkou, ale VAMI
Zaujímavosti
Da Vinciho kód: Na
Da Vinciho kód: Na obraze našli DNA, možno patrí samotnému Leonardovi
dromedar.sk
Japonský trik, ktorý vám
Japonský trik, ktorý vám môže zmeniť život: Chcete schudnúť bez diéty? TOTO zmení vaše stravovanie navždy
Zaujímavosti
Vedci odhalili miesto, kde
Vedci odhalili miesto, kde sa zrodil život na Zemi! Kolíska života môže byť na dne oceánu: Tajomné hydrotermálne prieduchy
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?
Zvýšené dôchodky sú už na ceste: Kto si polepší a ako sa menia minimálne penzie?
Zvýšené dôchodky sú už na ceste: Kto si polepší a ako sa menia minimálne penzie?

Šport

VIDEO Hrozivá lekcia, Američanky naložili aj Česku: Slovenský tréner pomenoval krutú pravdu
VIDEO Hrozivá lekcia, Američanky naložili aj Česku: Slovenský tréner pomenoval krutú pravdu
Ženský hokej
Pospíšil poslal štipľavý odkaz: Moja forma? Karma za to, že ma nezobrali do reprezentácie
Pospíšil poslal štipľavý odkaz: Moja forma? Karma za to, že ma nezobrali do reprezentácie
Tipsport ELH
Za sebou nechali celé štartové pole: Adamov a Garguláková získali zlato, vyhrala aj Straková
Za sebou nechali celé štartové pole: Adamov a Garguláková získali zlato, vyhrala aj Straková
Beh na lyžiach
Ovečkin opäť prepisoval historické tabuľky: Legenda páli za rekordom, aký ešte nikto nedosiahol
Ovečkin opäť prepisoval historické tabuľky: Legenda páli za rekordom, aký ešte nikto nedosiahol
NHL

Auto-moto

Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava

Kariéra a motivácia

Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Aktuality
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Kariérny rast
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Rady a tipy
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Rady a tipy

Technológie

Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Operátori
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Bezpečnosť
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Veda a výskum
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
Správy

Bývanie

Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali

Pre kutilov

Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska, ktorá má potenciál vydržať: Tieto tri dvojice patria k najideálnejším
Partnerské vzťahy
Láska, ktorá má potenciál vydržať: Tieto tri dvojice patria k najideálnejším
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Poslanci NR SR hlasujú
Domáce
Ďalšie zmeny v trestnom zákone! Koalícia predložila do parlamentu nové pravidlá: Komu pomôžu tentokrát?
Čierne vrecia s mŕtvymi
Zahraničné
Hrôzostrašné zábery z Iránu! Rodiny hľadajú svojich blízkych medzi stovkami vriec s mŕtvolami
Majitelia baru Le Constellation
Zahraničné
Posun v prípade tragického požiaru: Súd poslal spolumajiteľa baru v Crans-Montane do väzby
Vianočné zákusky vyvolali celonárodný
Zahraničné
Vianočné zákusky vyvolali celonárodný škandál: Do influencerky sa pustila aj premiérka, podvod na charite!

Ďalšie zo Zoznamu