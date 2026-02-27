Noël Czuczor nemal byť hercom: Prečo náhle zmenil kariéru?! Slová o rodine

BRATISLAVA - Noël Czuczor (36) aktuálne hviezdi na obrazovkách televízie JOJ v novom seriáli Osud. Hoci dnes patrí k našim najobsadzovanejším a najtalentovanejším hercom, jeho cesta k sláve nebola vôbec priamočiara. Rodina z neho chcela mať niekoho úplne iného a on sám dlho veril, že umelecká kariéra je preňho nedosiahnuteľným snom!
V seriáli rieši zásadné životné zvraty, no Noël si podobnými prešiel aj v realite. Rodák z Nových Zámkov totiž pôvodne dral lavice na obchodnej akadémii a predstava, že by sa živil herectvom, bola v jeho rodinnom kruhu priam sci-fi.
Noël otvorene priznáva, že k herectvu ho priviedla až ruka osudu a náhoda. „Študoval som obchodnú akadémiu, čiže to je niečo úplne iné. Som z rodiny, kde sa umenie nevyskytovalo a tie moje umelecké vlohy neboli prijímané s nejakým porozumením,“ odhalil umelec trpkejšiu príchuť svojich začiatkov. Kariéru herca bral ako niečo, čo sa v jeho svete „proste nedá“. Potom však prišiel zlomový moment. Niekto mu ukázal cestu a on sa rozhodol staviť všetko na jednu kartu. „Podal som si prihlášku a bola to čisto taká situácia, že teraz sa uvidí... Nemal som žiadny záložný plán. A vyšlo to!“ spomína na osudové rozhodnutie ísť na VŠMU.
Hoci v rodine umelcov nemali, Noël si myslí, že korene predsa len niekde siahajú. „Myslím, že moja mama je celkom dobrá herečka, aj keby to o sebe nepovedala,“ hovorí s úsmevom. Dnes je práve ona jeho najväčšou oporou a hoci z neho nie je ekonóm, rodina sa s jeho profesiou nielen vyrovnala, ale mama sa stala jeho najvernejšou diváčkou. „Moja mama je najväčší fanúšik. Pozerá úplne všetko,“ dodáva charizmatický herec. V závere sa však zamyslel aj nad hlbšou témou vzťahov medzi rodičmi a deťmi a to, že ho mama miluje a podporuje, nepovažuje za samozrejmosť. Jeho slová musíte počuť!