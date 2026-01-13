Nemecký minister vyzval EÚ, aby označila iránske vedenie za režim podporujúci terorizmus

WASHINGTON – Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok oznámil, že nemecká vláda sa bude usilovať o zaradenie iránskeho vedenia na sankčný zoznam EÚ v kategórii režimov podporujúcich terorizmus. Ako informovala agentúra DPA, Wadephul to uviedol po stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom vo Washingtone.
Vzhľadom na to, že EÚ k takémuto kroku doteraz ešte nikdy nepristúpila, pretože si to vyžaduje jednomyseľnosť pri hlasovaní, Wadephul vyzval členské štáty, aby túto otázku prehodnotili vzhľadom na násilné zásahy proti demonštrantom v Iráne. Súčasné vedenie v Iráne označil Wadephul za „režim nespravodlivosti“ a bez legitimity, ktorý proti vlastnému obyvateľstvu používa metódy porušujúce „všetky pravidlá ľudskosti“. Podľa Wadephula medzinárodné spoločenstvo musí jasne dať najavo, že je solidárne s iránskym ľudom.
Dodal, že s Rubiom sa zhodli v hodnotení súčasnej situácie v Iráne a dohodli sa, že Nemecko a USA budú pracovať na spoločnom vyhlásení krajín G7 k Iránu. Na otázku o možnej vojenskej intervencii USA v Iráne Wadephul odpovedal, že je na prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve, aby oznámili, či a kedy budú prijaté konkrétne opatrenia. Podľa DPA Wadephul bagatelizoval aj riziko útoku USA na Grónsko. Po rokovaniach s Rubiom uviedol: „Nemám žiadne náznaky, že by sa to vážne zvažovalo… Skôr verím, že existuje spoločný záujem riešiť bezpečnostné otázky v arktickej oblasti, a že by sme to mali urobiť a aj urobíme.“
Wadephulova návšteva vo Washingtone sa koná krátko pred tohtotýždňovými rokovaniami Rubia s najvyššími diplomatmi Dánska a Grónska, ktoré je autonómnym územím Dánska. Trump v posledných dňoch vyhlásil, že Spojené štáty si Grónsko vezmú „tak či onak“, a dodal, že to môže urobiť „ľahkým alebo ťažším spôsobom“. Grónska vláda v pondelok zopakovala, že prevzatie svojho územia Spojenými štátmi neakceptuje za žiadnych okolností.