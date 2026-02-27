MIMORIADNE Ďalšia vojna! Pakistan spustil masívny útok na Afganistan

ISLAMABAD - Pakistan dnes ráno v odvete za štvrtkové cezhraničné údery bombardoval pozície Talibanu pozdĺž hraníc s Afganistanom a tiež v Kábule a Kandaháre, informovali tlačové agentúry. Pakistanský minister obrany Chavádža Asif na sieti X napísal, že jeho krajine došla trpezlivosť a nachádza sa už v otvorenej vojne s afganským Talibanom.
aktualizované 7:55 - Aagentúra AFP uviedla, že v okolí priechodu bolo dnes ráno počuť delostreleckú paľbu.
AFP tiež informovala, že k hranici smerovali afganskí vojaci.
Hraničný priechod Torkham zostáva otvorený pre Afgancov, ktorí sa vo veľkom vracajú z Pakistanu, hoci pozemná hranica je od októbrových bojov medzi susednými krajinami z veľkej časti uzavretá.
aktualizované 7:50 - Rusko vyzvalo Afganistan a Pakistan, aby zastavili cezhraničné útoky a svoje nezhody riešili diplomatickou cestou, uviedla agentúra RIA s odvolaním sa na ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Dodala, že Rusko je pripravené zvážiť sprostredkovanie medzi oboma krajinami, ak o to požiadajú.
aktualizované 7:47 - Miestni predstavitelia vlády Talibanu v Afganistane tvrdia, že pakistanské rakety boli vypálené na utečenecký tábor v Nangarháre, v ktorom žijú afganskí štátni príslušníci, ktorí prišli do krajiny z Pakistanu. Tvrdia, že najmenej deväť ľudí bolo zranených - sedem žien a dvaja muži, pričom jedna osoba je v kritickom stave.
aktualizované 7:45 - Pakistanský premiér Šehbáz Šaríf vyhlásil, že ozbrojené sily krajiny „majú plnú schopnosť zlomiť akýkoľvek agresívny úmysel“.
„Nebude žiadny kompromis pri obrane našej milovanej vlasti a na každú agresiu odpovieme primeranou reakciou. Celý národ stojí za pakistanskými ozbrojenými silami,“ uviedol.
Armádu zároveň pochválil s tým, že „plní svoje povinnosti v národnom duchu“.
„Občania aj ozbrojené sily Pakistanu sú vždy pripravení chrániť bezpečnosť, suverenitu a územnú celistvosť krajiny. Pakistanské ozbrojené sily sú odhodlané za žiadnych okolností nedovoliť, aby bol ohrozený mier a bezpečnosť štátu,“ dodal.
aktualizované 7:35 - Bývalý prezident Afganistanu Hamíd Karzaj uviedol, že krajina „bude za všetkých okolností s úplnou jednotou brániť svoju milovanú vlasť a na agresiu odpovie odvahou“ v reakcii na útoky Pakistanu.
„Pakistan sa nemôže zbaviť násilia a bombových útokov – sú to problémy, ktoré si spôsobil sám – ale musí zmeniť svoju politiku a vydať sa cestou dobrého susedstva, rešpektu a civilizovaných vzťahov s Afganistanom,“ napísal na sieti X.
Letecké údery Pakistanu
Afganistan vo štvrtok odvetou za nedávne pakistanské nálety udrel na pozície pakistanskej armády pozdĺž spoločných hraníc. Pakistanské bezpečnostné zdroje agentúry Reuters uviedli, že Pakistan dnes skoro ráno odpovedal leteckými aj pozemnými údermi proti pozíciám, veliteľstvám a muničným skladom Talibanu v niekoľkých sektoroch pozdĺž hraníc. Obe strany hlásia vysoké straty, údaje o obetiach sa však výrazne rozchádzajú a nie je možné overiť, píše Reuters.
Hovorca afganskej vlády radikálneho islamistického hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžahid uviedol, že pakistanské sily vykonali vzdušné údery v niektorých štvrtiach Kábule a Kandaháru av provincii Paktíja. Svedkovia agentúr v Kábule hovoria o hluku prelietajúcich stíhačiek a niekoľkých hlasných explóziách. Na videu z útokov na Kábul sú podľa Reuters na dvoch miestach vidieť oblaky hustého čierneho dymu a veľký požiar v jednej časti hlavného mesta.
,,Pohár našej trpezlivosti pretiekol. Teraz je to otvorená vojna medzi nami a vami," napísal minister Ásif v príspevku na X. Obvinil pritom Taliban, že po stiahnutí síl NATO hnutie urobilo z Afganistanu ,,indickú kolóniu,, a začalo ,,vyvážať terorizmus,,. Islamabad dlhodobo obviňuje afganské úrady, že poskytujú útočisko členom pakistanskej odnože Talibanu, známej ako Tehríke Taliban Pakistan (TTP), ktorá chce zvrhnúť pakistanskú vládu a nahradiť ju režimom radikálneho islamu. Kábul to odmieta. TTP je oddelená od afganského Talibanu, ktorý sa k moci vrátil v roku 2021, ale je jeho spojencom.
Vzťahy medzi Kábulom a Islamabadom sa vyhrotili vlani v októbri, keď pri hraničných stretoch zahynuli desiatky vojakov, civilistov a ozbrojencov. Katarom a Tureckom sprostredkované prímerie sa doteraz viac-menej dodržiavalo, ale rozhovory neviedli k oficiálnej dohode.
Pakistanská armáda v nedeľu oznámila, že zabila najmenej 70 ozbrojencov pri útokoch pozdĺž hraníc, ktoré boli podľa nej zamerané na úkryty TTP a pridružených skupín, ktoré Islamabad viní z nedávnych útokov v krajine. Kábul tieto útoky odsúdil s tým, že pri nich zahynulo najmenej 18 civilistov vrátane žien a detí, a vo štvrtok zahájil odvetné údery.