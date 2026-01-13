Prvé hovory z izolovaného Teheránu: Obyvatelia sa po dňoch dovolali do zahraničia

DUBAJ - Niektorým obyvateľom iránskej metropoly Teherán sa v utorok podarilo uskutočniť hovory do zahraničia. Spojili sa i s redakciou agentúry AP v Dubaji, ktorej sa však nepodarilo dovolať na dané čísla späť.
Z výpovedí svedkov vyplýva, že prístup na internet z Iránu do zahraničia je stále zablokovaný. Internet a medzinárodné hovory zablokovali úrady v Iráne minulý štvrtok (8. januára), keď v celom Iráne eskalovali protesty proti vláde.
Nepokoje v Iráne vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu miestnej meny rial, čo vyvolalo podobné protesty aj v iných mestách. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom postupujú tvrdo - podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) majú protesty už najmenej 648 obetí. Ich skutočný počet obetí pritom môže byť ešte vyšší.