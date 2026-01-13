Chystá sa osudové stretnutie: Trump už urobil prvé rozhodnutie! Unikli podrobnosti o možnom útoku na Irán

WASHINGTON - Iránom otriasajú masové protesty potláčané násilím, krajina je odrezaná od internetu a napätie presahuje jej hranice. Vo Washingtone sa medzitým pripravuje rozhodujúce rokovanie, ktoré môže ovplyvniť celý región.
Teherán v plameňoch protestov
Irán vstúpil do šiesteho dňa takmer úplného výpadku internetu v čase, keď bezpečnostné zložky tvrdo zasahujú proti rozsiahlym protivládnym demonštráciám. Ulice Teheránu podľa svedectiev pripomínajú bojovú zónu a režim čelí najvážnejšej vlne odporu od Islamskej revolúcie v roku 1979.
Štátne médiá obviňujú zo stupňovania nepokojov Spojené štáty a Izrael a hovoria o „teroristických akciách“, ktoré majú destabilizovať krajinu.
Prvá Trumpova reakcia už prišla
Vzhľadom na vyhrotenú situáciu sa čoraz hlasnejšie hovorí o možnej reakcii Spojených štátov. Prezident Donald Trump už urobil prvý konkrétny krok – zaviedol nové cielene zamerané clá voči Iránu.
Zároveň vyhlásil, že Washington je pripravený rokovať s iránskymi predstaviteľmi a že je v kontakte aj s iránskou opozíciou. Tlak na vedenie v Teheráne sa však podľa jeho slov stupňuje.
Vojenské možnosti ďaleko za hranicou bombardovania
Trump je podľa dvoch predstaviteľov amerického ministerstva obrany oboznámený so širokou škálou nástrojov, ktoré by bolo možné proti Iránu použiť. Nejde len o klasické letecké údery, ale aj o tajné operácie s oveľa širším dosahom, uviedli anonymne pre televíziu CBS News.
V utorok sa má v Bielom dome stretnúť tím pre národnú bezpečnosť, ktorý bude posudzovať aktualizované scenáre postupu voči Iránu. Nie je isté, či sa rokovania osobne zúčastní aj prezident.
Kybernetika a psychologické operácie
Pentagón počíta s tým, že kľúčovú úlohu by pri prípadnej eskalácii zohrávali letectvo a rakety dlhého doletu. Zároveň však vojenskí plánovači predstavili aj možnosti kybernetických útokov a psychologických operácií, zameraných na narušenie iránskych veliteľských štruktúr, komunikácie a štátnych médií.
Podľa amerických predstaviteľov môžu tieto aktivity prebiehať súbežne s konvenčnými vojenskými zásahmi v rámci tzv. integrovaných operácií, alebo aj samostatne.
Rozhodnutie ešte nepadlo
Ministerstvo obrany odmieta konkretizovať, ktoré časti iránskej digitálnej infraštruktúry by mohli byť cieľom útokov a ako presne by vyzerala prípadná informačná kampaň proti štátnym médiám.
Dvojica amerických zdrojov však zdôraznila, že konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo a diplomatické kanály zostávajú otvorené. Washington sa napriek tomu pripravuje aj na scenáre, v ktorých by sa konflikt rozšíril za hranice klasických bojísk a prerástol do dlhodobej digitálnej a vplyvovej vojny, uvádza CBS News.