Provládne zhromaždenia v Iráne sú počas protestov varovaním pre USA, uviedol vodca Chameneí

TEHERÁN - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v pondelok ocenil provládne zhromaždenia, ktoré zvolali úrady v reakcii na pretrvávajúce protesty. Podľa Chameneího je účasť na zhromaždeniach varovaním pre Spojené štáty. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Bolo to varovanie pre amerických politikov, aby zastavili svoje klamstvá a nespoliehali sa na zradných žoldnierov,“ povedal Chameneí podľa štátnej televízie. Vyjadril sa po tom, ako americký prezident Donald Trump opakovane varoval pred „tvrdým zásahom“ v krajine, ak Teherán neprestane zabíjať demonštrantov. „Tieto rozsiahle zhromaždenia plné odhodlania zmarili plán zahraničných nepriateľov, ktorí mali vykonať domáci žoldnieri,“ dodal iránsky líder. Americký prezident zvažuje nálety na Irán, aby zastavil zomieranie protestujúcich, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. „Vzdušné útoky sú jednou z mnohých možností, ktoré sa zvažujú,“ vyhlásila, no zdôraznila, že diplomatické riešenie je stále prioritou.
„To, čo verejne vyhlasuje iránsky režim, sa do istej miery líši od toho, aké informácie dostáva vláda súkromne, a myslím si, že prezident má záujem o preskúmanie týchto možností,“ doplnila Leavittová. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že napriek absencii diplomatických vzťahov je komunikačný kanál medzi obomi krajinami otvorený. Personál francúzskej ambasády medzitým opustil Irán, uviedli pre AFP dva zdroje oboznámené so situáciou. Na mieste zostali iba zamestnanci, ktorí sú pre jej fungovanie kľúčoví. Veľvyslanectvo v Teheráne má zvyčajne okolo 30 zahraničných zamestnancov a niekoľko desiatok miestnych zamestnancov.
Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) vyhlásila, že bezpečnostné zložky počas protestov zabili už najmenej 648 demonštrantov. Varovala však, že skutočný počet obetí môže byť ešte vyšší. Nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách. Demonštrácie predstavujú novú výzvu pre iránsku vládu na pozadí hlbokej hospodárskej krízy.