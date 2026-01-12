Trapas v priamom prenose pred kamerami: Známa NOVINÁRKA vybuchla pri otázke o Bratislave, Slováci zúria!

LONDÝN - Britská novinárka a rozhlasová moderátorka Charlotte Hawkinsová sa na pár sekúnd stala stredobodom pozornosti v známej vedomostnej šou The Weakest Link. Tá sa vysiela vo Veľkej Británii na verejnoprávnej BBC. V súťaži však nastal trapas, ktorý ju nielen stál výhru, no zrejme poriadne nahnevá aj niektorých slovenských lokálpatriotov.
V dramatickom finále totiž padla otázka o Bratislave, ktorá napokon rozhodla o jej prehre. Viac ako kuriózny moment sa začal objavovať na sociálnej sieti v rôznych skupinách.
Relácia sa skladá z tímovej spolupráce a dôležitá je aj taktika. Súťažiaci odpovedajú na otázky zo všeobecných znalostí, snažia sa vytvárať čo najdlhšie reťazce správnych odpovedí a po každom kole hlasovaním vyradia hráča, ktorého považujú za "najslabší článok". O celkovom víťazovi rozhoduje až záverečný duel dvoch finalistov v napínavom rozstrele. Práve tu Hawkinsová úplne prepadla.
"V rámci geografie, Bratislava je hlavným mestom ktorého štátu, ktorý sa osamostatnil v roku 1993?" spýtal sa evidentne zmätenej Hawkinsovej moderátor. Tá po sekundách ticha vyriekla: "Česká republika?". "Nesprávne, je to Slovensko," zareagoval moderátor.
Hlúpe celebrity, reagujú diváci
Evidentne nesprávna odpoveď Hawkinsovú teda neposlala do ďalšieho postupu v súťaži a nazlostení boli aj niektorí Slováci, ktorí sú pyšní na svoje korene. "Veľa týchto celebrít je podobne hlúpych. Žijú si vo svojich malých bublinách. Je však pravda, že by necestovali do Bratislavy, majú dosť peňazí, ktoré môžu rozhadzovať inde," zareagoval jeden z divákov.
Bratislava sa tak nečakane ocitla v centre pozornosti dramatického finále známej britskej šou – a pre jednu zo súťažiacich sa stala symbolom bolestnej prehry, na ktorú zrejme len tak nezabudne.