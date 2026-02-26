Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Proti obmedzeniu voľby zo zahraničia už sa búri aj známe združenie: ÚTOK na demokraciu, beriete nám práva!

Na možné obmedzovanie voľby poštou zo zahraničia už reaguje aj známe združenie. Zobraziť galériu (3)
Na možné obmedzovanie voľby poštou zo zahraničia už reaguje aj známe združenie. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Pavel Neubauer)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Počas konca februára začalo verejným priestorom čoraz viac zaznievať to, že koalícia má chúťky na obmedzenie voľby poštou zo zahraničia. Opozičné strany pritom z takýchto hlasov všeobecne najviac profitujú. Premiér a ani minister obrany tieto plány nijak zvlášť nevyvrátili a sú im otvorení. To už podnietilo aj známe občianske združenie, aby zareagovalo.

Ide o o.z. Srdcom doma, ktoré v tlačovej správe vláde hovorí, že týmto krokom zaútočia na demokratickú podstatu nášho štátu a berú ľuďom práva.

Vláda nepripravuje tento návrh, no je mu otvorená, pripustil premiér

Samotný premiér Robert Fico (Smer-SD) na výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach nevylúčil zrušenie takéhoto hlasovania poštou v parlamentných voľbách. "Vláda nepripravuje takýto návrh, ale to neznamená, že poslanci vládnej koalície nediskutujú o tomto návrhu," odpovedal Fico. "Ak s tým prídu poslanci Národnej rady SR, poviem, dobrý nápad. Budem ich prosiť, vytvorte viac miest v krajinách, aby ľudia mohli prísť a odvoliť v tých krajinách," zdôraznil.

Progresívci bijú na poplach: Koalícia chce obmedziť parlamentné voľby zo zahraničia, Richter to označil za BLUDY! Prečítajte si tiež

Progresívci bijú na poplach: Koalícia chce obmedziť parlamentné voľby zo zahraničia, Richter to označil za BLUDY!

Aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák považuje diskusiu za správnu. Súčasná verzia podľa neho nenapĺňa ústavný článok a poštová korešpondencia nespĺňa podmienku priamych a tajných volieb. "Ak má byť v ústave umožnené, aby boli voľby všeobecné, rovné, priame a tajné, tak potom musí nastať zmena," skonštatoval Kaliňák.

Informáciu o možnom rušení z prostredia koalícia priniesla na tlačovej konferencii strana Progresívne Slovensko a žiadala, aby premiér tieto informácie poprel.

Kaliňák prezradil informácie z kuchyne

Na vyjadrenie šéfa poradcov premiéra Erika Kaliňáka v Infovojne upozornil Denník N. Ten vo štvrtok 26. februára jednoznačne potvrdil, že koalícia sa skutočne bude snažiť zrušiť korešpondenčnú voľbu zo zahraničia. "Je to pripravené, bola to spoločná spolupráca vládnej koalície," uviedol mladý Kaliňák vo vysielaní.

Erik Kaliňák
Zobraziť galériu (3)
Erik Kaliňák  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Občianske združenie vyráža do petičného protiútoku, ide vraj o útok na demokratické piliere štátu

Združenie Srdcom doma preto organizuje aj petíciu za zachovanie tejto voľby. "Dňa 25. februára 2026 premiér Robert Fico verejne podporil snahy o zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Tento krok vnímame ako priamy útok na demokratické piliere Slovenskej republiky a pokus koalície vybrať si svojich voličov tým, že umlčí kritické hlasy desiatok tisíc našich občanov," píše združenie.

Vo voľbách 2023 toto právo podľa štatistík využilo takmer 59 000 Slovákov. "Ich hlas nie je o nič menej cenný len preto, že v čase volieb prekročili hranice štátu," myslia si.

Majú svoje dôvody na odpor

Zhromaždili teda aj dôvody, pre ktoré si myslia, že ide o "neprípustné" takúto voľbu vôbec rušiť a diskutovať o tom:

  • Zásah do ústavných práv: Právo voliť je garantované Ústavou SR. Rušenie fungujúceho mechanizmu bez adekvátnej a dostupnejšej náhrady je krokom späť - krokom k obmedzovaniu občianskych slobôd.
  • Trest za mobilitu: Státisíce našich občanov v zahraničí pracujú, študujú alebo reprezentujú Slovensko. Zrušenie voľby poštou z nich robí občanov druhej kategórie.
  • Volebná manipulácia: Účelová zmena pravidiel uprostred volebného cyklu, bez diskusie s tými, ktorých by zmena najviac ovlyvnila s cieľom eliminovať názorovú opozíciu je znakom neslobodných režimov, nie modernej európskej demokracie.
  • Odvádzanie pozornosti: Slovensko čelí ekonomickému prepadu a stále viac občanov cestuje za prácou do zahraničia. Rušenie voľby poštou považujeme aj za snahu odvrátiť pozornosť od reálnych problémov Slovenska.
  • Nedostatočná alternatíva, ktorú premiér ponúkol - voľba na ambasádach či zriaďovanie volebných miestností v zahraničí považujeme za plytvanie financiami, mrhanie energiou, časom i prostriedkami štátu i voličov, ktorí by boli nútení cestovať často do iných krajín, pretože SR nemá ambasády vo všetkých krajinách sveta.
  • Podľa Fica nie je voľba poštou "dôstojná". V roku 2023 si 59 000 voličov myslelo opak. Sú pripravení podieľať sa na smerovaní Slovenska a považujú za nedôstojné, aby im volení politickí predstavitelia obmedzovali možnosť voliť ich.
  • Neférový boj proti kritike - V posledných voľbách dostali strany súčasnej vládnej koalície len 12% podporu medzi voličmi zo zahraničia. Je zrejmé, že občania, ktorí majú možnosť porovnávať život v iných krajinách a na Slovensku tým vystavujú vysvedčenie za spôsob riadenia štátu politickým stranám. Zo školského pohľadu u nich súčasná koalícia prepadla.

Proti obmedzeniu voľby zo
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Čo požadujú?

"Dôrazne protestujeme proti akejkoľvek snahe o zrušenie alebo obmedzenie voľby poštou zo zahraničia," napísalo združenie a žiadajú:

  1. Vládu SR a poslancov NR SR, aby upustili od legislatívnych iniciatív smerujúcich k zrušeniu voľby poštou.
  2. Ústavné inštitúcie, aby garantovali adekvátny prístup k volebnému právu aj pre voličov, ktorí sú v čase volieb v zahraničí.
  3. Politických predstaviteľov, aby prestali používať „dôstojnejšiu formu voľby“ ako eufemizmus pre faktické odobratie volebného práva.
  4. Žiadame Vládu SR aby naplnila svoje programové vyhlásenie v ktorom sa zaviazala sprístupniť možnosť voľby prezidenta zo zahraničia. Za najefektívnejší spôsob považujeme rozšírenie voľby poštou.
Viac o téme: ProtestKoalíciaObčianske združenieRobert FicoVoľba zo zahraničiaSrdcom domaVoľba poštou
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

členovia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
KDH varuje pred zrušením hlasovania poštou: Hovorí o zásahu do volebných práv
Domáce
Koalícia o voľbe poštou:
Koalícia o voľbe poštou: Šutaj Eštok o zmenách netuší, minister Takáč by však pravidlá najradšej zmenil
Domáce
Progresívci bijú na poplach:
Progresívci bijú na poplach: Koalícia chce obmedziť parlamentné voľby zo zahraničia, Richter to označil za BLUDY!
Domáce
Vláda chystá zmenu pri
Vláda chystá zmenu pri hlasovaní zo zahraničia vo voľbách do NR SR, tvrdí PS
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Martin Mňahončák sa počas nakrúcania šou Na správnej ceste podelil o úsmevnú historku.
Martin Mňahončák sa počas nakrúcania šou Na správnej ceste podelil o úsmevnú historku.
Prominenti
NDS vyhlási nový tender na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová
NDS vyhlási nový tender na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová
Správy
Sobotné zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne seizmológov neprekvapilo
Sobotné zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne seizmológov neprekvapilo
Správy

Domáce správy

Tomáš Taraba
Taraba rozdelil 141 miliónov eur z Modernizačného fondu do veľkých rekonštrukcií verejných budov
Domáce
V Šuranoch sa po
V Šuranoch sa po výstavbe baterkárne spustila otvorená vojna: Primátor sa ŽALOBOU pustil do exposlanca Suju!
Domáce
Proti obmedzeniu voľby zo
Proti obmedzeniu voľby zo zahraničia už sa búri aj známe združenie: ÚTOK na demokraciu, beriete nám práva!
Domáce
Prepadnutie čerpacej stanice v Podbrezovej: Podozrivých chytila polícia, skončili v cele
Prepadnutie čerpacej stanice v Podbrezovej: Podozrivých chytila polícia, skončili v cele
Banská Bystrica

Zahraničné

Gergely Gulyás
Šéf úradu maďarskej vlády: Pre otvorenie Družby niet technickej prekážky
Zahraničné
Predseda vlády Chorvátskej reubliky
Záhreb ponúka riešenie: Ropa pre Slovensko a Maďarsko je podľa vlády zabezpečená
Zahraničné
FOTO Deportácie opäť aktuálne: Berlín
Deportácie opäť aktuálne: Berlín poslal 20 ľudí do Afganistanu po dohode s Talibanom
Zahraničné
Chorváti zverejnili video z
Chorváti zverejnili video z blízkosti Cresu: V mori plával obrovský žralok
dromedar.sk

Prominenti

FOTO Predstavenie detskej knihy
Predstavenie detskej knihy: Anita Soul ako diva z Hollywoodu a slovenská moderátorka... Wau!
Domáci prominenti
Prezident USA Donald Trump.
Trump to PREHNAL: Legendárneho herca označil za CHORÉHO A POMÄTENÉHO
Zahraniční prominenti
FOTO Mary Bartaloš insta
Bartalos ukázala troch synov: Aha, akí fešáci z nich vyrástli! Takto vyzerá jej pretekársky gang
Domáci prominenti
FOTO Matej Sajfa Cifra
Sajfa o MANŽELSTVE medzi Bratislavou a Bruselom: Žena si buduje kariéru a on? To by nezvládol každý chlap
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vyzeral ako vzácna ozdoba
Vyzeral ako vzácna ozdoba z perál: Keď si vedci posvietili na tohto pavúka, zostali v ŠOKU a ZNECHUTENÍ!
Zaujímavosti
Svetový unikát v Chorvátsku:
Svetový unikát v Chorvátsku: Rímsky cisár si postavil palác, ľudia v ňom žijú dodnes
dromedar.sk
Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb:
Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb: Väčšina ľudí si šnúrky viaže NEEFEKTÍVNE! Skúste TENTO trik a ušetríte čas aj nervy
Zaujímavosti
Zabudnite na DRAHÉ doplnky:
Zabudnite na DRAHÉ doplnky: Vedci zistili, že TENTO obyčajný nápoj po cvičení zachraňuje seniorom kosti!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?

Šport

Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Tipsport liga
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
Španielsko
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Hokej na ZOH 2026
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Formula 1

Auto-moto

Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Kariérny rast

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Rady a tipy
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov

Technológie

Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Android
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Aplikácie a hry
Galaxy S26 Ultra má ďalšiu brutálnu AI funkciu, akú si v telefóne ešte nevidel. Pri natáčaní ním môžeš krútiť, no video zostane dokonale vyrovnané
Galaxy S26 Ultra má ďalšiu brutálnu AI funkciu, akú si v telefóne ešte nevidel. Pri natáčaní ním môžeš krútiť, no video zostane dokonale vyrovnané
Samsung
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Android

Bývanie

7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?

Pre kutilov

Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Partnerské vzťahy
Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Šuranoch sa po
Domáce
V Šuranoch sa po výstavbe baterkárne spustila otvorená vojna: Primátor sa ŽALOBOU pustil do exposlanca Suju!
Proti obmedzeniu voľby zo
Domáce
Proti obmedzeniu voľby zo zahraničia už sa búri aj známe združenie: ÚTOK na demokraciu, beriete nám práva!
Internetom sa šíria špekulácie
Domáce
Internetom sa šíria špekulácie o páde lavíny: Čo robili Poliaci v osudný deň v horách? Spúšťačom bol jediný status
Autentické ZÁBERY zrážky: Električka
Domáce
Autentické ZÁBERY zrážky: Električka v Ružinove zrámovala auto, vodička zrejme zabudla na spätné zrkadlo!

Ďalšie zo Zoznamu