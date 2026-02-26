Proti obmedzeniu voľby zo zahraničia už sa búri aj známe združenie: ÚTOK na demokraciu, beriete nám práva!

BRATISLAVA - Počas konca februára začalo verejným priestorom čoraz viac zaznievať to, že koalícia má chúťky na obmedzenie voľby poštou zo zahraničia. Opozičné strany pritom z takýchto hlasov všeobecne najviac profitujú. Premiér a ani minister obrany tieto plány nijak zvlášť nevyvrátili a sú im otvorení. To už podnietilo aj známe občianske združenie, aby zareagovalo.
Ide o o.z. Srdcom doma, ktoré v tlačovej správe vláde hovorí, že týmto krokom zaútočia na demokratickú podstatu nášho štátu a berú ľuďom práva.
Vláda nepripravuje tento návrh, no je mu otvorená, pripustil premiér
Samotný premiér Robert Fico (Smer-SD) na výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach nevylúčil zrušenie takéhoto hlasovania poštou v parlamentných voľbách. "Vláda nepripravuje takýto návrh, ale to neznamená, že poslanci vládnej koalície nediskutujú o tomto návrhu," odpovedal Fico. "Ak s tým prídu poslanci Národnej rady SR, poviem, dobrý nápad. Budem ich prosiť, vytvorte viac miest v krajinách, aby ľudia mohli prísť a odvoliť v tých krajinách," zdôraznil.
Aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák považuje diskusiu za správnu. Súčasná verzia podľa neho nenapĺňa ústavný článok a poštová korešpondencia nespĺňa podmienku priamych a tajných volieb. "Ak má byť v ústave umožnené, aby boli voľby všeobecné, rovné, priame a tajné, tak potom musí nastať zmena," skonštatoval Kaliňák.
Informáciu o možnom rušení z prostredia koalícia priniesla na tlačovej konferencii strana Progresívne Slovensko a žiadala, aby premiér tieto informácie poprel.
Kaliňák prezradil informácie z kuchyne
Na vyjadrenie šéfa poradcov premiéra Erika Kaliňáka v Infovojne upozornil Denník N. Ten vo štvrtok 26. februára jednoznačne potvrdil, že koalícia sa skutočne bude snažiť zrušiť korešpondenčnú voľbu zo zahraničia. "Je to pripravené, bola to spoločná spolupráca vládnej koalície," uviedol mladý Kaliňák vo vysielaní.
Občianske združenie vyráža do petičného protiútoku, ide vraj o útok na demokratické piliere štátu
Združenie Srdcom doma preto organizuje aj petíciu za zachovanie tejto voľby. "Dňa 25. februára 2026 premiér Robert Fico verejne podporil snahy o zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Tento krok vnímame ako priamy útok na demokratické piliere Slovenskej republiky a pokus koalície vybrať si svojich voličov tým, že umlčí kritické hlasy desiatok tisíc našich občanov," píše združenie.
Vo voľbách 2023 toto právo podľa štatistík využilo takmer 59 000 Slovákov. "Ich hlas nie je o nič menej cenný len preto, že v čase volieb prekročili hranice štátu," myslia si.
Majú svoje dôvody na odpor
Zhromaždili teda aj dôvody, pre ktoré si myslia, že ide o "neprípustné" takúto voľbu vôbec rušiť a diskutovať o tom:
- Zásah do ústavných práv: Právo voliť je garantované Ústavou SR. Rušenie fungujúceho mechanizmu bez adekvátnej a dostupnejšej náhrady je krokom späť - krokom k obmedzovaniu občianskych slobôd.
- Trest za mobilitu: Státisíce našich občanov v zahraničí pracujú, študujú alebo reprezentujú Slovensko. Zrušenie voľby poštou z nich robí občanov druhej kategórie.
- Volebná manipulácia: Účelová zmena pravidiel uprostred volebného cyklu, bez diskusie s tými, ktorých by zmena najviac ovlyvnila s cieľom eliminovať názorovú opozíciu je znakom neslobodných režimov, nie modernej európskej demokracie.
- Odvádzanie pozornosti: Slovensko čelí ekonomickému prepadu a stále viac občanov cestuje za prácou do zahraničia. Rušenie voľby poštou považujeme aj za snahu odvrátiť pozornosť od reálnych problémov Slovenska.
- Nedostatočná alternatíva, ktorú premiér ponúkol - voľba na ambasádach či zriaďovanie volebných miestností v zahraničí považujeme za plytvanie financiami, mrhanie energiou, časom i prostriedkami štátu i voličov, ktorí by boli nútení cestovať často do iných krajín, pretože SR nemá ambasády vo všetkých krajinách sveta.
- Podľa Fica nie je voľba poštou "dôstojná". V roku 2023 si 59 000 voličov myslelo opak. Sú pripravení podieľať sa na smerovaní Slovenska a považujú za nedôstojné, aby im volení politickí predstavitelia obmedzovali možnosť voliť ich.
- Neférový boj proti kritike - V posledných voľbách dostali strany súčasnej vládnej koalície len 12% podporu medzi voličmi zo zahraničia. Je zrejmé, že občania, ktorí majú možnosť porovnávať život v iných krajinách a na Slovensku tým vystavujú vysvedčenie za spôsob riadenia štátu politickým stranám. Zo školského pohľadu u nich súčasná koalícia prepadla.
Čo požadujú?
"Dôrazne protestujeme proti akejkoľvek snahe o zrušenie alebo obmedzenie voľby poštou zo zahraničia," napísalo združenie a žiadajú:
- Vládu SR a poslancov NR SR, aby upustili od legislatívnych iniciatív smerujúcich k zrušeniu voľby poštou.
- Ústavné inštitúcie, aby garantovali adekvátny prístup k volebnému právu aj pre voličov, ktorí sú v čase volieb v zahraničí.
- Politických predstaviteľov, aby prestali používať „dôstojnejšiu formu voľby“ ako eufemizmus pre faktické odobratie volebného práva.
- Žiadame Vládu SR aby naplnila svoje programové vyhlásenie v ktorom sa zaviazala sprístupniť možnosť voľby prezidenta zo zahraničia. Za najefektívnejší spôsob považujeme rozšírenie voľby poštou.