TOP 5 destinácií pre rok 2026: NEČAKANÝ úspech! REBRÍČEK Bratislava prevalcovala konkurenciu

BRATISLAVA - Začiatok roka tradične prináša nové cestovateľské trendy a tipy, kam sa oplatí vyraziť na dovolenku. Európsky nízkonákladový gigant Ryanair zverejnil zoznam destinácií, ktoré podľa neho budú v roku 2026 patriť medzi najatraktívnejšie. V TOP päťke ako prvú spomína Bratislavu. Slovensko tak v novom rebríčku výrazne zabodovalo.
Ryanair odhalil 5 najlepších destinácií z viac ako 235 lokalít, ktoré cestujúci v roku 2026 môžu navštíviť. Ako prvú odporúča slovenskú metropolu a to pre jej „bohatú históriu a moderný šarm“. Turisti si podľa aerolinky môžu vychutnať prechádzky stredovekým Starým Mestom, objavovať lokálnu kultúru a užiť si atmosféru mesta, ktoré sa rýchlo mení na jedno z najzaujímavejších európskych miest pre mestské pobyty.
Metropola tiež podľa Ryanairu láka ikonickými výhľadmi na Bratislavský hrad. Letecká spoločnosť pripomína, že v letnej sezóne bude Ryanair do Bratislavy prevádzkovať až 33 liniek, čo len potvrdzuje rastúci záujem o slovenskú metropolu.
Na zozname odporúčaných miest sa objavila aj Tirana, hlavné mesto Albánska. Mesto je známe svojou pestrou gastronómiou, netradičnou architektúrou a priaznivými cenami. Už v roku 2021 bolo označené za najvýhodnejšiu európsku destináciu pre britských turistov. Ryanair plánuje od apríla prevádzkovať z tiranského letiska až 450 letov týždenne.
Ďalšie tri neotrepané tipy
Ďalším tipom je talianska Pescara, ktorú aerolinka opisuje ako „jednu z najpútavejších európskych destinácií“. Mesto na brehu Jadranského mora láka nádhernými plážami, historickými uličkami a atmosférou typického talianskeho prímorského života.
V rebríčku sa objavilo aj mesto Rabat, hlavné mesto Maroka. Ryanair ho označuje za destináciu, ktorú by cestovatelia v roku 2026 rozhodne nemali vynechať. Rabat sa objavil aj v rebríčku Skyscanneru medzi top 10 trendovými destináciami a zaznamenal až 87-percentný nárast vyhľadávania.
Do výberu sa dostal aj poľský Gdaňsk, označený za „klenot baltského pobrežia“. Mesto ponúka malebné historické centrum, bohatú námornú históriu a podľa mnohých cestovateľov ide o skrytý poklad severného Poľska. Medzi jeho fanúšikov patrí aj členka posádky Wizz Air Miley Adison, ktorá ho zaradila medzi svoje obľúbené zimné destinácie.