Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Premiér v Spišskej Novej Vsi: Nemocnica má novú chirurgiu a hrubú stavbu pavilónu

Otvorenie zrekonštruovaného chirurgického oddelenia a predstavenie hrubej stavby nového nemocničného pavilónu za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška, generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko Zobraziť galériu (4)
Otvorenie zrekonštruovaného chirurgického oddelenia a predstavenie hrubej stavby nového nemocničného pavilónu za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška, generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko (Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Za účasti premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) a ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD) vo štvrtok slávnostne otvorili zrekonštruované chirurgické oddelenie spišskonovoveskej nemocnice. Zároveň predstavili hrubú stavbu nového nemocničného pavilónu, ktorá je podľa generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko Radoslava Čuhu dostavaná so štvormesačným predstihom.

aktuálne video 

Modernizácia tejto nemocnice je ukážkou spájania verejných a súkromných zdrojov, uviedol Fico (Zdroj: TASR/Michal Svítok)
„Modernizované pracovisko prináša vyšší štandard prostredia nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál. Napredujeme aj s výstavbou nového pavilónu, ktorý je momentálne fyzicky dostavaný do úrovne shell & core. Týmto úspešne završujeme ďalší významný míľnik a potvrdzujeme plnenie záväzkov voči Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR a Košickému samosprávnemu kraju a taktiež voči pacientom,“ uviedol Čuha.

Riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková priblížila, že chirurgické oddelenie prešlo kompletnou hĺbkovou obnovou. Aktuálne tak disponuje 34 lôžkami v dvoj- a jednolôžkových izbách so samostatným sociálnym zariadením, modernou vyšetrovňou a zázemím pre zdravotníkov. „Prví pacienti budú na oddelení hospitalizovaní už v najbližších dňoch a ja som presvedčená, že naplníme svoje sľuby a prinesieme vyšší štandard starostlivosti, väčšiu spokojnosť pacientov aj kvalitnejšie pracovné prostredie pre našich zdravotníkov,“ dodala.

Otvorenie zrekonštruovaného chirurgického oddelenia a predstavenie hrubej stavby nového nemocničného pavilónu za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška, generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko
Zobraziť galériu (4)
Otvorenie zrekonštruovaného chirurgického oddelenia a predstavenie hrubej stavby nového nemocničného pavilónu za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška, generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko  (Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok)

MZ na projekt vyčlenilo 48 miliónov eur s DPH a tretinu z celkových nákladoch v hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH financuje prevádzkovateľ nemocnice zo svojich zdrojov. „Zrealizované práce sú dôkazom, že investície z plánu obnovy prinášajú skutočnú zmenu priamo v regiónoch. Naším cieľom je, aby kvalitná zdravotná starostlivosť 21. storočia nebola len privilégiom veľkých miest, ale samozrejmosťou pre každého občana,“ upozornil Šaško.

V spišskonovoveskej nemocnici otvorili zrekonštruované chirurgické oddelenie (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Základná stavebná úroveň nového pavilónu okrem iného zahŕňa nosný konštrukčný skelet a hlavné nosné konštrukcie pre komunikačné jadrá, schodiská a výťahové šachty. Nový nemocničný pavilón bude spĺňať najprísnejšie environmentálne kritériá. V súčasnosti je v procese realizácie napríklad príprava 100 geotermálnych vrtov, ktoré budú slúžiť na vykurovanie, montáž fotovoltickej elektrárne či osadenie tepelných čerpadiel. V najbližšej fáze budú pokračovať práce na inštalácii rozvodov. ​Šuláková dodala, že v novom pavilóne bude 121 lôžok, ​nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie s pôrodnými izbami a novou jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Vznikne tam tiež oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, osem centrálnych operačných sál, jednodňová chirurgia a centrálna sterilizácia.

Otvorenie zrekonštruovaného chirurgického oddelenia a predstavenie hrubej stavby nového nemocničného pavilónu za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška, generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko
Zobraziť galériu (4)
Otvorenie zrekonštruovaného chirurgického oddelenia a predstavenie hrubej stavby nového nemocničného pavilónu za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška, generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko  (Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok)

Modernizácia tejto nemocnice je podľa Fica ukážkou spájania verejných a súkromných zdrojov. „V posledných rokoch sme sa pustili do nevídaného rozsahu rekonštrukcie a výstavby nových nemocníc,“ podotkol a pripomenul, že objem peňazí v slovenskom zdravotníctve sa v súčasnosti blíži k desiatim miliardám eur, čo je za 20 rokov 2,5-násobný nárast. V súčasnosti je podľa neho na stole otázka novej právnej formy pre riadenie nemocníc, ktorá by priniesla viac zodpovednosti za hospodárske výsledky daných nemocničných subjektov.

Premiér v Spišskej Novej
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok)

Projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi v hodnote 72 miliónov eur je tretím najväčším investičným projektom Plánu obnovy a odolnosti SR v slovenskom zdravotníctve. Nemocnica aj po zrealizovaní investície zostane majetkom KSK.

