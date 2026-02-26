V Šuranoch sa po výstavbe baterkárne spustila otvorená vojna: Primátor sa ŽALOBOU pustil do exposlanca Suju!

ŠURANY - Napätie okolo výstavby baterkárne v Šuranoch má ďalšie pokračovanie. Primátor mesta Marcel Filaga podal žalobu na ochranu osobnosti na exposlanca parlamentu Miroslava Suju z hnutia Republika. Dôvodom sú opakované obvinenia a ostré vyjadrenia, ktoré zazneli v Sujových videách šírených na sociálnych sieťach v súvislosti s pripravovanou strategickou investíciou.
Spor sa týka projektu baterkárne, za ktorým stojí slovensko-čínska spoločnosť GIB EnergyX Slovakia. Tá má vyrásť v štátnom priemyselnom parku, ktorý vláda v marci 2025 označila za strategickú investíciu. Proti výstavbe dlhodobo vystupujú predstavitelia Republiky, ktorí v meste opakovane organizovali protesty a kritizovali postup samosprávy aj počas zasadnutí s občanmi.
Primátora nazval potkanom v obleku
Suja na Facebooku a ďalších platformách zverejnil v priebehu septembra, októbra a novembra sériu videí, v ktorých primátora aj mestských poslancov obvinil z korupcie. Podpredseda hnutia vo videách opakovane tvrdil, že primátor "zobchodoval hlasy" poslancov potrebné na zmenu územného plánu pre výstavbu štátneho priemyselného parku. Navyše ho nazval "potkanom v obleku".
Filaga obvinenia odmieta a rozhodol sa brániť právnou cestou. "Po dlhodobých a opakovaných útokoch na moju osobu som podal žalobu na ochranu osobnosti voči bývalému poslancovi NR SR Miroslavovi Sujovi," uviedol primátor. Podľa jeho slov vo videách zazneli "viaceré nepravdivé tvrdenia, konšpirácie a hrubé obvinenia", ktoré mali vážne zasiahnuť jeho dobré meno, rodinu aj dôveru medzi ľuďmi v meste.
Filaga označil za "absolútne nepravdivé" tvrdenia, že vraj ovplyvňuje verejné súťaže v prospech vybraných firiem. "Všetky procesy prebiehajú elektronicky, transparentne a pod kontrolou externých spoločností," zdôraznil. Rovnako odmietol obvinenia z nátlaku na poslancov či z účasti na „komplotov“ v súvislosti so strategickou investíciou, ktoré označil za „čistú demagógiu“.
Sloboda slova odtiaľ potiaľ
Primátor zároveň upozornil, že útoky podľa neho vyvolali v meste napätie a agresiu. "Sloboda slova je základ demokracie. Nemôže však slúžiť ako nástroj na šírenie klamstiev, nenávisti a zastrašovania," uviedol s tým, že vyhrážky zasiahli aj jeho najbližších.
V žalobe žiada, aby sa upustilo od ďalšieho šírenia nepravdivých informácií, aby zaznelo verejné ospravedlnenie a aby bola uhradená nemajetková ujma vo výške 100-tisíc eur. "Verím, že pravda sa ukáže tam, kde majú fakty väčšiu váhu ako krik – na súde," dodal Filaga.