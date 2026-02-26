Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Trump to PREHNAL: Legendárneho herca označil za CHORÉHO A POMÄTENÉHO

Prezident USA Donald Trump. Zobraziť galériu (2)
Prezident USA Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump označil v stredu herca Roberta De Nira za „chorého a pomäteného“. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo De Niro tento týždeň vyzval Američanov na odpor voči jeho administratíve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hviezda filmov Taxikár či Krstný otec je hlasným kritikom Trumpa. Na kritiku prezidenta využil vlani aj svoj prejav pri udeľovaní ceny za celoživotné dielo na filmovom festivale v Cannes.

„Trump poriadne zmiatol Roberta De Nira, ďalšieho chorého a pomäteného človeka s - ako sa domnievam - extrémne nízkym IQ, ktorý absolútne netuší, čo robí alebo hovorí – niektoré z týchto činov sú vážne TRESTNÉ!“ napísal prezident USA v dlhom príspevku na svojej platforme Truth Social.

Robert De Niro
Zobraziť galériu (2)
Robert De Niro  (Zdroj: SITA)

Šéf Bieleho domu v spomenutom príspevku okrem toho zaútočil aj na demokratické zákonodarkyne Ilhan Omarovú a Rashidu Tlaibovú. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo De Niro v podcaste odvysielanom tento pondelok skritizoval prezidenta USA slovami: „Všetci musia držať spolu, aby ich dostali von a vrátili sa na správnu cestu,“ uviedol.

„Príbehom je naša krajina a Trump ju ničí, a ktovie, aké má na to dôvody, ale je to choré,“ povedal 82-ročný herec v podcaste „The Best People with Nicolle Wallace“.

„Ľudia musia odolávať, odolávať, odolávať, odolávať, odolávať. To je jediná cesta,“ dodal De Niro.

Nahlásiť chybu

Martin Mňahončák sa počas nakrúcania šou Na správnej ceste podelil o úsmevnú historku.
Martin Mňahončák sa počas nakrúcania šou Na správnej ceste podelil o úsmevnú historku.
Prominenti
NDS vyhlási nový tender na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová
NDS vyhlási nový tender na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová
Správy
Sobotné zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne seizmológov neprekvapilo
Sobotné zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne seizmológov neprekvapilo
Správy

Tomáš Taraba
Taraba rozdelil 141 miliónov eur z Modernizačného fondu do veľkých rekonštrukcií verejných budov
Domáce
V Šuranoch sa po
V Šuranoch sa po výstavbe baterkárne spustila otvorená vojna: Primátor sa ŽALOBOU pustil do exposlanca Suju!
Domáce
Proti obmedzeniu voľby zo
Proti obmedzeniu voľby zo zahraničia už sa búri aj známe združenie: ÚTOK na demokraciu, beriete nám práva!
Domáce
Prepadnutie čerpacej stanice v Podbrezovej: Podozrivých chytila polícia, skončili v cele
Prepadnutie čerpacej stanice v Podbrezovej: Podozrivých chytila polícia, skončili v cele
Banská Bystrica

Gergely Gulyás
Šéf úradu maďarskej vlády: Pre otvorenie Družby niet technickej prekážky
Zahraničné
Predseda vlády Chorvátskej reubliky
Záhreb ponúka riešenie: Ropa pre Slovensko a Maďarsko je podľa vlády zabezpečená
Zahraničné
FOTO Deportácie opäť aktuálne: Berlín
Deportácie opäť aktuálne: Berlín poslal 20 ľudí do Afganistanu po dohode s Talibanom
Zahraničné
Chorváti zverejnili video z
Chorváti zverejnili video z blízkosti Cresu: V mori plával obrovský žralok
FOTO Predstavenie detskej knihy
Predstavenie detskej knihy: Anita Soul ako diva z Hollywoodu a slovenská moderátorka... Wau!
Domáci prominenti
Prezident USA Donald Trump.
Trump to PREHNAL: Legendárneho herca označil za CHORÉHO A POMÄTENÉHO
Zahraniční prominenti
FOTO Mary Bartaloš insta
Bartalos ukázala troch synov: Aha, akí fešáci z nich vyrástli! Takto vyzerá jej pretekársky gang
Domáci prominenti
FOTO Matej Sajfa Cifra
Sajfa o MANŽELSTVE medzi Bratislavou a Bruselom: Žena si buduje kariéru a on? To by nezvládol každý chlap
Domáci prominenti

Vyzeral ako vzácna ozdoba
Vyzeral ako vzácna ozdoba z perál: Keď si vedci posvietili na tohto pavúka, zostali v ŠOKU a ZNECHUTENÍ!
Zaujímavosti
Svetový unikát v Chorvátsku:
Svetový unikát v Chorvátsku: Rímsky cisár si postavil palác, ľudia v ňom žijú dodnes
dromedar.sk
Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb:
Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb: Väčšina ľudí si šnúrky viaže NEEFEKTÍVNE! Skúste TENTO trik a ušetríte čas aj nervy
Zaujímavosti
Zabudnite na DRAHÉ doplnky:
Zabudnite na DRAHÉ doplnky: Vedci zistili, že TENTO obyčajný nápoj po cvičení zachraňuje seniorom kosti!
Zaujímavosti

Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?

Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Tipsport liga
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
Španielsko
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Zbytočný humbuk okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Hokej na ZOH 2026
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Formula 1

Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava

Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Kariérny rast

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Rady a tipy
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov

Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Android
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Aplikácie a hry
Galaxy S26 Ultra má ďalšiu brutálnu AI funkciu, akú si v telefóne ešte nevidel. Pri natáčaní ním môžeš krútiť, no video zostane dokonale vyrovnané
Galaxy S26 Ultra má ďalšiu brutálnu AI funkciu, akú si v telefóne ešte nevidel. Pri natáčaní ním môžeš krútiť, no video zostane dokonale vyrovnané
Samsung
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Android

7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?

Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty

Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Partnerské vzťahy
Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
