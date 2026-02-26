Česko je v šoku: Iba 15-ročný tínedžer znásilnil Ukrajinku (46)! Našli ju nahú v kríkoch a na mol

BRNO - Prípad, ktorý vyvolal v Česku silné emócie, má definitívnu bodku. Najvyšší súd potvrdil verdikt nad mladistvým chlapcom, ktorý podľa súdov sexuálne napadol opitú ženu z Ukrajiny.
Verdikt je právoplatný
Pätnásťročný chlapec z Klatovska si za znásilnenie 46-ročnej ukrajinskej ženy odpyká trojročný podmienečný trest. Zároveň musí zostať vo výchovnom ústave až do dovŕšenia plnoletosti a poškodenej zaplatiť 200-tisíc českých korún ako náhradu nemajetkovej ujmy.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť po tom, čo Najvyšší súd ČR odmietol dovolanie mladíka. Informácie priniesol server Novinky.cz, podľa ktorého súd prípad prerokoval v neverejnom zasadnutí a dôvody verdiktu zatiaľ nezverejnil.
Napadnutie pri ubytovni
K skutku došlo v auguste predminulého roka v blízkosti ubytovne, kde žena bývala. Mladík si ju všimol pri ceste v stave silnej opitosti, keď mala problém udržať rovnováhu a sotva stála na nohách.
Podľa obžaloby jej najskôr vulgárne ponúkol sex. Keď odmietla, vyčkal, až následkom alkoholu spadla na zem. Potom ju chytil za ruky, odviedol do neďalekého lesa, vyzliekol a znásilnil.
Súd mu dal šancu na nápravu
Predseda senátu okresného súdu v Klatovoch Petr Sperk pri ukladaní trestu zdôraznil vek obžalovaného. „Pri rozhodovaní som prihliadal na jeho mladosť a dal som mu ešte šancu na nápravu,“ vysvetlil sudca s tým, že v prípade dospelého páchateľa by bol na mieste nepodmienečný trest odňatia slobody.
Súd zároveň rozhodol o umiestnení mladíka do výchovného ústavu s ochranným režimom. Ak by z neho ušiel, hrozilo by mu ďalšie trestné stíhanie za marenie výkonu úradného rozhodnutia.
Obeť si nič nepamätá
Obžalovaný pred súdom odmietol vypovedať. Poškodená žena uviedla, že si na samotný útok nespomína. Prebrala sa až po tom, čo ju policajti previezli na stanicu.
Vyšetrovanie výrazne posunulo svedectvo ženy, ktorá si všimla podozrivú situáciu a zalarmovala políciu. „Prišla za mnou kamarátka, aby som s ňou išla do lesa, že je tam žena, ktorú niekto asi znásilnil. Vraj videla, ako ju nejaký mladík ťahal po zemi za ruky,“ opísala jedna zo svedkýň.
Našli ju bez oblečenia
Keď ženy prišli na miesto, našli poškodenú sedieť na zemi bez spodnej časti oblečenia. „Bola celá od ihličia, špinavá a hovorila po ukrajinsky. Ťažko jej bolo rozumieť, pretože bola opitá. Keď stále ukazovala na genitálie, pochopili sme, čo sa stalo, a zavolali sme na tiesňovú linku,“ doplnila svedkyňa.
Viac než tri promile alkoholu
Polícia po príchode zistila, že žena je pod silným vplyvom alkoholu. Dychová skúška ukázala hodnotu presahujúcu tri promile. Na základe výpovedí svedkov a zaistených stôp kriminalisti mladíka zadržali nasledujúci deň a začali jeho trestné stíhanie.
Spočiatku sa chlapec k pohlavnému styku priznal, tvrdil však, že iniciatíva vyšla zo strany ženy. Súd túto obhajobu neakceptoval.