Taraba rozdelil 141 miliónov eur z Modernizačného fondu do veľkých rekonštrukcií verejných budov

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba podporil z Modernizačného fondu investície za vyše 141 miliónov eur do energetickej hospodárnosti verejných budov. Ide o historicky najväčšiu pomoc, akú kedy envirorezort ponúkol samosprávam pri rekonštrukcii verejných budov. Podpora smeruje do 140-tich projektov predovšetkým modernizácie a obnovy obecných úradov, kultúrnych domov, materských, základných či stredných škôl, ale tiež športovísk či kultúrnych inštitúcií.
archívne video
Pre podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je dôležité, že štát investuje do zmysluplných projektov a skutočnej ochrany životného prostredia. „Som veľmi rád, že z Modernizačného fondu, a čo je kľúčové – mimo prostriedkov štátneho rozpočtu, smerujeme financie nielen do modernizácie priemyslu, využívania stabilných a bezpečných obnoviteľných zdrojov energie či teplárenstva, ale rovnako aj do projektov samospráv, ktoré prinesú energetickú úsporu, zvýšia komfort života ľudí a samosprávam ušetria financie, ktoré môžu využiť na svoj ďalší zmysluplný rozvoj,“ podčiarkol vicepremiér Taraba.
Komplexnou obnovou prejdú nielen obecné úrady, kultúrne domy či školské zariadenia, ale aj chátrajúce knižnice, komunitné centrá, múzeá aj kultúrne pamiatky. Záujem o túto oblasť bol zo strany samospráv obrovský. Podporené boli najkvalitnejšie projekty s najvyššou energetickou úsporou a rovnako aj tie, ktoré disponovali právoplatným stavebným povolením na realizáciu prác. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov podporoval envirorezort vďaka výnosom z obchodovania s emisnými kvótami aj v minulosti, ale iba do výšky projektu maximálne 500 tisíc eur. Prostriedky z Modernizačného fondu však dnes Taraba nasmeroval práve do výzvy, ktorá umožnila podporiť projekt až do výšky 5 miliónov eur, pričom minimálna výška projektu bola stanovená na 500 tisíc eur.
Medzi oprávnené aktivity projektu patrí nielen zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, ale aj podpora výroby tepla či teplej vody. Okrem zateplenia budov, elektroinštalácie či výmeny svietidiel môžu samosprávy vymeniť zdroj tepla, obstarať tepelné čerpadlo, postaviť dažďovú záhradu alebo zelenú strechu. Všetky podmienky poskytnutia pomoci boli transparentné a zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Environmentálneho fondu.