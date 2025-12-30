Vítanie nového roka v Bratislave: Silvester s delobuchmi a pyrotechnikou vás môže vyjsť veľmi draho!

BRATISLAVA - V Bratislave platí celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky, ktorý sa vzťahuje aj na Silvestra a Nový rok. Mestská polícia Bratislava upozorňuje, že s porušovaním pravidiel sa stretáva najmä v období Vianoc a Silvestra.
Svoje skúsenosti pred blížiacim sa záverom starého roka zdieľala v statuse na sociálnej sieti. "S jeho porušovaním sa najčastejšie stretávame v období Vianoc a Silvestra, preto už v týchto dňoch venujeme dodržiavaniu pravidiel zvýšenú pozornosť," uviedla Mestská polícia Bratislava.
Policajti zvyšujú dohľad nielen priamo v uliciach, ale aj v Operačnom a kamerovom stredisku. Prioritou sú miesta, kde sa odpaľovanie pyrotechniky opakovane vyskytuje – sídliská, parky, vnútrobloky, detské ihriská, okolie ZOO, útulku Slobody zvierat či Mestských lesov. "Zameriavame sa najmä na miesta, kde máme s odpaľovaním pyrotechniky z minulých rokov najviac skúseností," doplnila polícia.
Aké veľké pokuty vám môžu hroziť?
Všetky oznamy prijaté prostredníctvom linky 159 polícia okamžite rieši. "Reagujeme aj na každý oznam prijatý prostredníctvom linky, ktorá funguje nepretržite," uviedla Mestská polícia Bratislava. Za porušenie zákazu hrozí v blokovom konaní pokuta do 33 eur, v správnom konaní až do 500 eur.
Polícia zároveň vyzýva Bratislavčanov k zvýšenej opatrnosti a vzájomnej ohľaduplnosti. "Ak zaznamenáte porušovanie zákazu v akejkoľvek časti mesta, neváhajte sa nám ozvať prostredníctvom linky 159," dodáva Mestská polícia Bratislava.
Čo je povolené?
Povolená je len detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 a scénická pyrotechnika. Mestská polícia Bratislava bude dohliadať na poriadok a bezpečnosť počas celého Silvestra. V prípade akýchkoľvek porušení poriadku sa vždy môžete obrátiť na telefónne číslo 159.