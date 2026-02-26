Brusel obmedzil počet ruských diplomatov: Moskva avizuje odvetu

BRUSEL - Moskva primerane zareaguje na rozhodnutie Bruselu obmedziť maximálny počet členov ruskej diplomatickej misie pri Európskej únii na 40 osôb, oznámila vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Krok označila za diskriminačný a nezákonný, informuje agentúra TASS.
„Samozrejme, toto opatrenie považujeme za diskriminačné, ide o priame porušenie článku 7 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch,“ uviedla Zacharovová. Podľa jej slov je to ďalší krok Západu k oslabovaniu medzinárodného práva. „Keďže Západ si zvolil kurz podkopávania medzinárodného práva, možno to vnímať ako ďalší krok na jeho deštruktívnej a v podstate samovražednej ceste. Všetky tieto kroky nezostanú z našej strany bez primeranej odpovede,“ zdôraznila. Rozhodnutie EÚ oznámila šéfka diplomacie Únie Kaja Kallasová v pondelok po zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Bruseli. „Nebudeme tolerovať zneužívanie diplomatickej moci,“ vyhlásila.