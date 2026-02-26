Otrasie sa GDPR v základoch? Nové zmeny eurokomisie: Otravná činnosť má zmiznúť jedným klikom!

BRUSEL - Európska komisia predstavila digitálny balík, ktorý zásadne mení pravidlá ochrany súkromia v EÚ. Návrh prináša úpravy GDPR na zjednotenie a zjednodušenie výkladu pravidiel a výrazne modernizuje aj systém cookie súhlasov. Používatelia by mali vidieť menej otravného klikania, keďže preferencie bude možné nastaviť priamo v prehliadači. Zmeny majú podporiť inovácie, znížiť administratívnu záťaž a zároveň zachovať vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Stretli sa ale aj s obavami.
Európska komisia pripravuje balík legislatívnych úprav označovaný ako Digital Omnibus, ktorý môže výrazne zasiahnuť do fungovania digitálnych pravidiel v Európskej únii. Nejde o nový samostatný zákon, ale o súbor zmien existujúcich predpisov, najmä nariadenia General Data Protection Regulation (GDPR) a pravidiel vyplývajúcich zo ePrivacy Directive, teda aj úpravy používania cookies. Cieľom iniciatívy je zjednodušiť regulačné prostredie, odstrániť duplicity, znížiť administratívnu záťaž pre podniky a posilniť konkurencieschopnosť Európy v digitálnej oblasti. Zároveň však vyvoláva otázky, či snaha o zjednodušenie nepovedie k oslabeniu ochrany súkromia.
Jednou z najdiskutovanejších tém je možná úprava výkladu pojmu osobný údaj v rámci GDPR. Hovorí sa o jeho spresnení tak, aby bolo jasnejšie, kedy sa určité dáta považujú za osobné, najmä ak je identifikácia konkrétnej osoby len teoretická alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. Z pohľadu firiem by to prinieslo väčšiu právnu istotu, no kritici upozorňujú, že ak by sa definícia zužovala, mohlo by to znamenať, že niektoré typy dát, ako napríklad pseudonymizované alebo agregované údaje, by sa jednoduchšie vyňali spod ochrany GDPR.
Návrh sa dotýka aj práva na prístup k údajom, keďže by umožnil odmietnuť zjavne zneužívajúce alebo šikanózne žiadosti, napríklad v kontexte obchodných sporov. Okrem toho sa plánuje harmonizácia oznamovania bezpečnostných incidentov tak, aby podniky nemuseli hlásiť ten istý problém viacerým orgánom podľa rôznych predpisov.
Otravujúce vyskakujúce Cookies chcú vyriešiť jedným kliknutím
Pre bežných používateľov je však najviditeľnejšou témou oblasť cookies. V súčasnosti sa pravidlá odvíjajú najmä od ePrivacy smernice, ktorá bola do národných právnych poriadkov implementovaná rozdielne, čo viedlo k záplave komplikovaných a často neprehľadných cookie bannerov. Digital Omnibus navrhuje začleniť úpravu cookies priamo pod rámec GDPR, čím by sa dosiahla väčšia jednotnosť naprieč členskými štátmi.
Diskutuje sa aj o možnosti jednoduchšieho udeľovania alebo odmietania súhlasu jedným kliknutím a o tom, aby sa voľba používateľa rešpektovala počas dlhšieho obdobia bez opakovaného vyzývania pri každej návšteve stránky. Zároveň sa zvažuje rozšírenie výnimiek pre určité nízkorizikové cookies, napríklad základné analytické nástroje prvej strany či bezpečnostné prvky, ktoré by za splnenia podmienok nemuseli vyžadovať samostatný súhlas.
Digital Omnibus je zatiaľ len návrhom a čaká ho legislatívny proces v Európskom parlamente a Rade EÚ, takže jeho konečná podoba sa ešte môže výrazne zmeniť. Už dnes je však zrejmé, že ide o snahu prehodnotiť rovnováhu medzi ochranou osobných údajov a praktickou fungovateľnosťou digitálnej ekonomiky. Otázkou zostáva, či výsledkom bude rozumný kompromis, alebo oslabenie štandardov ochrany súkromia, ktoré Európska únia v posledných rokoch presadzovala ako jeden zo svojich kľúčových princípov.