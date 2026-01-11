AKTUÁLNE Nehoda na D1 smerom do Bratislavy: Diaľnica je neprejazdná! Na mieste je polícia

BRATISLAVA - Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra (pred križovatkou Blatné v okrese Senec) neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda dvoch áut. Na mieste je polícia. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala o 13.30 h. V uvedenom úseku prišlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu dvoch motorových vozidiel. Daný úsek je uzavretý,“ ozrejmila hovorkyňa.
Odklon premávky je vedený od križovatky Blatné po ceste I/61 smer Senec. „Vodičov vyzývame, aby sa tomuto úseku vyhli, prípadne ak je to možné využili alternatívne trasy,“ doplnila Šimková.
Dva pruhy na D1 smerom do Bratislavy sú po nehode opäť prejazdné
Dva jazdné pruhy na diaľnici D1 smerom do Bratislavy sú po poobednej nehode, ku ktorej došlo na 28,5 kilometri, opäť prejazdné. Uzavretý zostáva pravý jazdný pruh. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Zelená Vlna STVR v danom úseku informuje o zdržaní polhodinu. „Odporúčame zísť už pri Voderadoch,“ doplnila.