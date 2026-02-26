Napätie na bode zlomu: Orbán POZASTAVIL pôžičku pre Kyjev! Na hraniciach nasadil armádu

BUDAPEŠŤ – Poškodením ropovodu Družba nastali pre Maďarsko, a spočiatku aj Slovensko, nemilé časy, pretože do Európy prestala prúdiť ruská ropa. Útok na ropovod pripisuje maďarský premiér Viktor Orbán Ukrajine. Na Ukrajinu poslal otvorený list, ktorý adresoval priamo prezidentovi Zelenskému. Žiada ho, okrem iného, o viac rešpektu.
Koncom januára tohto roku došlo k prerušeniu tranzitu ropy cez ropovod Družba. Ako píšu poľské Wiadomości, problém nastal po útoku ruského dronu neďaleko Brodov. Ukrajinský prezident sa ešte vtedy vyjadril, že oprava ropovodu je podľa neho zbytočná. "Ruská armáda cielene útočí na tímy, ktoré mali ropovod opraviť," dodal.
Stopnutie 90-tich miliárd eur
Maďarský premiér Viktor Orbán zaslal Zelenskému otvorený list. Apeloval, aby zmenil svoj postoj a snažil sa ropovod Družba opraviť. Táto trasa zabezpečovala prísun ruskej ropy pre Maďarsko aj Slovensko. Orbán ďalej zdôraznil, že jeho krajina sa odmieta zapájať do vojny na Ukrajine a nebude financovať žiadne vojenské operácie.
V reakcii na ukrajinské kroky pozastavilo Maďarsko pôžičku pre Kyjev (90 miliárd eur) a prerušilo dodávky paliva na Ukrajinu (aj Slovensko). Orbán sa vyhráža, že svoj postoj nezmení, pokiaľ sa neobnoví tranzit ropy cez Družbu.
Obvinenie maďarskej opozície aj vedenia EÚ
"Štyri roky ste nedokázali akceptovať postoj suverénnej maďarskej vlády a maďarského ľudu k rusko-ukrajinskej vojne. Štyri roky sa snažíte Maďarsko prinútiť, aby tiež vstúpilo do tejto vojny," odkazuje Orbán s tým, že Kyjev za túto dobu získal podporu EÚ (Európska únia) aj maďarskej opozície. "Vidíme a sme si plne vedomí toho, že spoločným úsilím sa snažíte o nastolenie proukrajinskej vlády v Maďarsku," dodal.
Maďarský premiér ďalej spomenul, že zablokovanie ropovodu Družba (v skutočnosti ho Ukrajina odmieta opraviť pre ruské útoky) je v rozpore so záujmami Maďarska a ohrozuje bezpečné a cenovo dostupné ceny za energie pre maďarské rodiny. "Vyzývam vás, aby ste zmenili svoju protimaďarskú politiku! My, maďarský ľud, nie sme zodpovední za to, čo sa deje na Ukrajine," doplnil Orbán.
Na záver ešte dodal, že Maďarsko súcití s ukrajinským ľudom. Odmieta však vstúpiť do vojny aj financovať akékoľvek vojenské aktivity. "Nechceme platiť viac za energie. Vyzývam vás, aby ste znovu otvorili ropovod Družba a zdržali sa útokov na energetickú bezpečnosť maďarsko. Viac rešpektu pre Maďarsko!" uvádza Orbán na záver otvoreného listu.
Armáda na hraniciach
Maďarské ozbrojené sily začali v piatok 20. februára preskupovať vojakov k blízkosti ukrajinských hraníc. Oznámil to veliteľ maďarskej armády Romulusz Ruszin-Szendi na výcvikovej základni v Hajdúhadháze v Hajducko-bihárskej župe. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na oficiálny videozáznam armády zverejnený na kanály YouTube.
Veliteľ vyzval obyvateľstvo k trpezlivosti, pretože vojaci budú mať denné i nočné cvičenia v streľbe. Do úloh na hraniciach podľa jeho vyjadrenia nasadili aktívnych a záložných vojakov.