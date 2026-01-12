Čečenský vodca Kadyrov je vo vážnom stave: Zlyhali mu obličky! Kremeľ už hľadá jeho nástupcu

MOSKVA - Zdravotný stav čečenského lídra Ramzana Kadyrova sa podľa ukrajinskej rozviedky prudko zhoršil. Hovorí sa o zlyhaní obličiek, dialýze a narastajúcom napätí v Kremli, ktorý má v zákulisí riešiť otázku nástupníctva v Čečensku.
Ukrajinská rozviedka: Kadyrov je na dialýze
Špekulácie o vážnych zdravotných problémoch Ramzana Kadyrova sa opäť vracajú do centra pozornosti. Podľa zdroja z Hlavného spravodajského riaditeľstva ukrajinského ministerstva obrany (HUR), na ktorý sa odvoláva agentúra Ukrinform, majú dlhoročnému vládcovi Čečenska zlyhávať obličky a podstupuje pravidelnú dialýzu.
Zdroj tvrdí, že lekári momentálne neposkytujú žiadne prognózy o jeho ďalšom vývoji. Kadyrov sa má nachádzať vo vlastnom zdravotníckom zariadení na území Čečenska, kde sa k nemu podľa rovnakých informácií zbiehajú členovia jeho rodinného klanu, vrátane príbuzných zo zahraničia.
Kremeľ údajne rieši nástupníctvo
Práve zhoršujúci sa zdravotný stav mal podľa HUR výrazne urýchliť zákulisné diskusie o tom, kto by mohol Kadyrova nahradiť. Čečensko je pritom regiónom, kde sa politická stabilita opiera predovšetkým o osobnú lojalitu voči Moskve – a konkrétne voči Vladimirovi Putinovi.
Medzi menami, ktoré majú byť pre Kremeľ „najpraktickejšie“, sa podľa ukrajinských zdrojov objavujú šéf čečenského parlamentu Magomed Daudov, veliteľ jednotiek Achmat Apti Alaudinov, ale aj Kadyrovov najstarší syn Achmat. Informuje o tom denník Kyiv Post
Syn v popredí a otvorený nepotizmus
Práve Achmat Kadyrov sa v posledných mesiacoch objavuje v čoraz významnejších funkciách. Ramzan Kadyrov ho nedávno vymenoval za povereného zástupcu predsedu vlády Čečenskej republiky, pričom si zároveň ponechal post ministra športu. V tom čase mal len 20 rokov.
Rodinné obsadzovanie kľúčových pozícií je pre Kadyrova typické a dlhodobo vyvoláva kritiku. Čečenský líder je opakovane obviňovaný z rozsiahleho nepotizmu, ktorým si buduje osobnú dynastiu lojálnu výhradne jemu.
V novembri 2023 napríklad vymenoval svojho vtedy ešte neplnoletého syna Adama za šéfa vlastnej bezpečnostnej služby. Adam Kadyrov sa krátko predtým dostal do medzinárodnej pozornosti po tom, čo v cele fyzicky napadol väzňa obvineného z pálenia Koránu. Následne získal už tretie štátne vyznamenanie – za „posilňovanie tradičných islamských hodnôt“.
Systém postavený na jednom mužovi
Odborníci upozorňujú, že prípadný výpadok Ramzana Kadyrova by pre Čečensko znamenal zásadný problém. Región je totiž dlhodobo riadený nie inštitúciami, ale osobnou mocou jedného človeka.
„Celý politický systém je sústredený na Kadyrova, jeho rodinu a najbližší okruh,“ uviedol pre zahraničné médiá Emil Aslan, profesor bezpečnostných štúdií z Karlovej univerzity v Prahe. „Mocenská štruktúra stojí na ňom. Kľúčové je, aby ktokoľvek, kto bude Čečensko viesť, mal podporu Vladimira Putina,“ dodal.
Otázniky zostávajú
Treba však zdôrazniť, že informácie o Kadyrovovom zdravotnom stave pochádzajú výlučne zo zdrojov ukrajinskej vojenskej rozviedky. Kremeľ ani oficiálne čečenské úrady ich nepotvrdili a v minulosti sa už viackrát objavili správy o jeho vážnom stave, ktoré Moskva odmietla.
Napriek tomu sa otázka budúcnosti Čečenska opäť dostáva na stôl – a spolu s ňou aj neistota, ako by prípadná zmena na čele republiky ovplyvnila stabilitu regiónu a kontrolu Moskvy nad ním.