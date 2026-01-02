Čečenský vodca Kadyrov v ohrození života: V Moskve ho museli oživovať! Zmizol z očí verejnosti

MOSKVA - Zdravotný stav čečenského lídra Ramzana Kadyrova vyvoláva v Rusku aj v zahraničí rastúce otázky. Podľa viacerých médií bol pred koncom roka náhle hospitalizovaný v Moskve, jeho stav mal byť kritický a odvtedy sa neobjavil na verejnosti.
Náhle zhoršenie stavu pred kľúčovým rokovaním
Znepokojivé správy o zdravotnom stave dlhoročného vládcu Čečenska sa začali šíriť krátko pred koncom decembra. Ramzan Kadyrov mal byť podľa viacerých zdrojov urgentne prevezený do nemocnice v Moskve po náhlom zhoršení zdravotného stavu.
Ako informuje portál OC Media, Kadyrov sa mal v tom čase nachádzať v ruskej metropole v súvislosti s plánovaným zasadnutím Rady štátu Ruskej federácie pod vedením Vladimira Putina. Na rokovaní však nechýbal len on osobne – Čečensko tam nemalo žiadneho zástupcu, čo je v ruskom politickom systéme mimoriadne nezvyčajné.
„Len tak-tak ho stabilizovali,“ píšu médiá
Podľa rovnakého zdroja bol čečenský líder prijatý v jednej z elitných moskovských nemocníc spravovaných prezidentskou administratívou. Jeho stav mal byť natoľko vážny, že lekári ho údajne „len tak-tak stabilizovali“.
Ruský portál The Moscow Times s odvolaním sa na zdroje z Kadyrovho okolia napísal ešte dramatickejšie detaily. Podľa ich informácií ho lekári v Moskve „prakticky oživovali“ a istý čas bol v kritickom stave. Po základnej stabilizácii mal byť následne prevezený späť do Čečenska, kde pokračuje v liečbe.
Zmizol z verejnosti aj zo sociálnych sietí
Od hospitalizácie sa Ramzan Kadyrov neobjavil na žiadnom verejnom podujatí, nezúčastnil sa oficiálnych rokovaní a na rozdiel od minulosti sa takmer úplne odmlčal aj na sociálnych sieťach, kde bol predtým mimoriadne aktívny.
Na túto nezvyčajnú absenciu upozornili aj ďalšie nezávislé médiá vrátane portálu Naša Niva, podľa ktorého Kadyrov už viac ako týždeň nevystúpil na verejnosti, čo je v jeho prípade výnimočné.
Zdravotné problémy sa mali objavovať už skôr
Podľa Novaya Gazeta Europe nejde o prvý vážny zdravotný problém čečenského lídra. Jeho stav mal byť dlhodobo nestabilný a v minulosti mal absolvovať liečbu či konzultácie aj mimo Ruska. Oficiálne miesta však tieto informácie opakovane zľahčovali, alebo vôbec nekomentovali.
Ukrajinské médiá vrátane UNIAN pripomínajú, že Kadyrov už v minulosti verejne hovoril o zdravotných ťažkostiach, ktoré pripisoval vyčerpaniu a „nervovému napätiu“. Aktuálne správy sú však podľa nich výrazne vážnejšie než predchádzajúce epizódy.
Kremeľ mlčí, špekulácie rastú
Kremeľ ani samotný Ramzan Kadyrov zatiaľ neposkytli žiadne oficiálne vyhlásenie, ktoré by informácie o urgentnej hospitalizácii potvrdilo alebo vyvrátilo. Mlčanie okolo jedného z najvernejších spojencov Vladimira Putina tak ďalej živí špekulácie – nielen o jeho skutočnom zdravotnom stave, ale aj o možných politických dôsledkoch v Čečensku.