Kadyrov je späť! Čečenský vládca sa VYSMIAL ukrajinskej tajnej službe: Sú ako prispatí!

BENOJ – Dlhoročný vládca Čečenska dal po dlhej dobe opäť o sebe vedieť. Objavil sa vo videu, ktoré bolo údajne vysielané cez profil jeho asistenta. Počas jazdy autom sa vyjadril, ako je na tom zdravotne, pričom poznamenal, že nie je v nemocnici, ako to píšu o ňom viaceré médiá. O ukrajinskej tajnej službe dokonca povedal, že je spomalená, prispatá a píše nezmysly.
Vo štvrtok 15. januára sa na sociálnych sieťach objavilo video, kde sa ukázal najznámejší muž Čečenska a Putinov dlhoročný priateľ, Ramzan Kadyrov. Jeho asistent ho natáčal počas jazdy autom, pričom spolu v krátkosti otvorili niekoľko tém.
Problém s ľadvinami má by výmysel
Kadyrov sa mal ohlásiť širokej verejnosti z vysokohorského mesta Benoj ležiaceho na Kaukaze. Vládca ako prvé spomenul svoje zdravie, pričom sa spolu s asistentom začali smiať na práci ukrajinských tajných služieb.
"Prisahám pri Alláhovi, nemám žiadne problémy s ľadvinami, slezinou ani žalúdkom. Jediné, čo neznesiem, je korenie, ale inak som úplne zdravý. A cítim sa silný. Čo od nás vlastne chcete?" adresoval všetkým tým, ktorí písali, že má vážne zdravotné problémy.
Z týchto správ sa Kadyrov začal smiať a hovorí: "Ozaj, zabudol som spomenúť, nie som v nemocnici," smeje sa popod fúzy počas šoférovania. "Tajná služba Ukrajiny odvádza veľmi zlú a neprofesionálnu prácua no, vôbec nefunguje. Sú tam ako prispatí. Aj tak píšu, čo chcú," hovorí.
Toto píšú Ukrajinci
Správu, že Kadyrovovi zlyhali ľadviny, zverejnila ukrajinská tajná služba ešte začiatkom týždňa. Čečenský vládca v noci z 24. na 25. decembra musel byť urgentne hospitalizovaný v moskovskej nemocnici. Dokonca sa písalo, že ho museli oživovať. V súčasnej dobe má podstupovať dialýzu už v Čečensku, kde údajne leží v súkromnej nemocnici a Kremeľ za neho už hľadá náhradu.